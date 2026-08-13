鄺國雄醫生離世｜印尼意外亡　病人、中大師友致哀　讚是好好醫生

外科名醫、香港中文大學醫學院前舊生會會長鄺國雄上月31日在印尼因意外離世。其中學母校何明華會督銀禧中學校友會周二（11日）發悼文，讚揚鄺國雄行醫數十載，專業嚴謹、待人真誠且熱心提攜後輩，其離去為醫學界及校友群體帶來重大損失，而中大醫學院舊生會將於本月28日（周五）在威爾斯親王醫院為鄺國雄舉行追思會。



鄺國雄離世令昔日師友感到惋惜，中大醫學院前院長陳家亮在社交平台發文悼念這位「老同學」：「幾十年前，我們在同一課室讀書；畢業後，又在同一醫院並肩工作多年。那些日子，以為是尋常，如今才知道，原來已是最好的時光。人生就是這樣無奈。」



外科名醫、前香港中文大學醫學院舊生會會長鄺國雄醫生，於7月31日在印尼因意外不幸離世。（何明華會督銀禧中學校友會Facebook）

鄺國雄為中大醫學院早期畢業生，1988年取得內外全科醫學士學位，畢業後於威爾斯親王醫院工作多年，曾任中大醫學院舊生會會長。

陳家亮憶與「老同學」同行歲月：以為尋常......原來已是最好時光

鄺國雄離世令昔日師友感到惋惜，中大醫學院前院長陳家亮本月2日在社交平台發文悼念同窗，指「幾十年前，我們在同一課室讀書；畢業後，又在同一醫院並肩工作多年。那些日子，以為是尋常，如今才知道，原來已是最好的時光。人生就是這樣無奈。願國雄安息。」

病人及家屬留言感激：會企喺病人立場去諗

除醫術湛外，鄺國雄醫德亦備受病人推崇，不少患者及家屬紛紛在網上留言悼念，大讚他是「好好醫生」、「價錢公道又會企喺病人立場去諗」，亦有病人感激他多年來細心照顧全家健康，對其驟逝深感不捨。

外科名醫、前香港中文大學醫學院舊生會會長鄺國雄，於7月31日在印尼因意外不幸離世。（中大醫學院前院長陳家亮Facebook）

生前曾接受中大訪問分享熱愛潛水 更感染妻女考取潛水牌照

鄺國雄生前接受中大訪問時，曾分享自己熱愛潛水，自17年前在海南島初次體驗潛水後便愛上這項活動，更感染妻子及女兒考取潛水牌照，一家人經常潛水同樂。他曾透露，兩年前在水底為女兒拍下的一張照片「絕對值百萬」。鄺國雄又指潛水員與外科醫生十分相似，兩者皆極度注重安全及嚴嚴守守則，他當時說：「你要知道自己的根底，能力到哪裏，力有不逮就不應該去。」

中學母校讚熱心提攜後輩 中大醫學院舊生會8.28辦追思會

鄺國雄其中學母校何明華會督銀禧中學校友會周二（11日）發悼文，讚揚鄺國雄行醫數十載，專業嚴謹、待人真誠且熱心提攜後輩，其離去為醫學界及校友群體帶來重大損失，而中大醫學院舊生會將於本月28日（周五）在威爾斯親王醫院為鄺國雄舉行追思會。

據何明華會督銀禧中學校友會引述中大醫學院舊生會的公告，追思會地點屬醫院重地且難事後清理，懇請出席者切勿致送花牌；現場將設帛金收集，並轉交鄺國雄家屬。