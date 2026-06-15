海外醫生｜威院日籍外援視香港作第二個家　熱愛風景環境留港8年

港人常説「日本係我第二個屋企」，有否想過原來也會有日本人視香港為其第二個家？擅長胸腹主動脈手術的日籍醫生藤川拓也8年前應邀來港執業，彌補當時香港醫學界的缺口，造福不少病人。



藤川表示，當初只預計來港一兩年，但後來受到香港完善醫療制度及自然景觀吸引，不斷延期有限度註冊執業的申請，更說笑現時香港是他第一個家（Hong Kong is my first home）。



8年前，威院心胸外科人手短缺，外加對開放式主動脈手術技術認識較少，黃鴻亮（左）邀請好胸腹主動脈手術專家藤川拓也（右）「江湖救急」。（林子慰攝）

為支持老友 藤川拓也放棄往比利時醫院計劃 轉來港為首名日籍醫生

藤川拓也此前任職全日本主動脈手術次數最頻密的川崎幸病院，全院每年約有600次開胸及胸腹手術。新界東醫院聯網心胸外科組主任黃鴻亮及藤川於2015年時在學術會議相識，當時香港缺乏主動脈手術經驗及技術，二人時常就相關技巧討論，外加他們都喜歡藝術及繪畫，相識相惜，慢慢建立深厚友誼。

8年前，威院心胸外科人手短缺，外加對開放式主動脈手術技術認識較少，黃鴻亮邀請藤川拓也「江湖救急」。藤川收到電郵後，放棄原定前往比利時醫院的計劃，轉來香港，成為香港首名日籍醫生。

被問當初為何會選擇香港？藤川表示，主要是為支持老友黃鴻亮，以及參與更多不同類型的手術。

藤川拓也醫生到任後，為威院帶來開放式胸腹主動脈手術技巧，8年已完成90多單同類手術。（醫管局提供圖片）

來港8年 藤川醫生已完成90多單開放式胸腹主動脈手術兼授徒

黃鴻亮指出，香港過往慣用置放支架醫治主動脈瘤或主動脈撕裂，惟成效未必最好。成效較好的開放式手術則因本港醫生缺乏技術，較少人選擇該方案，威院創院以來30多年，僅完成約4單開放式胸腹主動脈手術。

藤川到任後，為威院帶來開放式胸腹主動脈手術技巧，8年已完成90多單同類手術，更傳授其經驗予本港醫生，現時威院已有4人掌握該技術。

藤川拓也醫生每次手術前都會仔細檢查用具。（醫管局提供圖片）

藤川拓也醫生會將手術過程逐一拆解，並以畫作形式講解步驟及原理，讓眾人更清晰，確保每位醫護都理解要做什麼。（林子慰攝）

藤川拓也醫生會將手術過程逐一拆解，並以畫作形式講解步驟及原理，讓眾人更清晰，確保每位醫護都理解要做什麼。（醫管局提供）

藤川醫生手術前以畫作形式講解步驟及原理 確保每位醫護知悉

港日交流除了帶來新技術，工作習慣不同亦迸出火花。黃鴻亮表示，香港慣性手術前，只會簡單交代每人負責的手術崗位及職責，但藤川拓也醫生會將手術過程逐一拆解，並以畫作形式講解步驟及原理，讓眾人更清晰，確保每位醫護都理解要做什麼。

黃鴻亮受藤川感染，亦開始為複雜的手術程序畫圖，更笑說：「I draw better than him.（我比藤川畫得更好）。」

原只計劃來港一至兩年 香港山徑及專業醫療團隊吸引續留下

來港8年，曾否掛念日本、萌生回日本念頭？藤川醫生說，當初只計劃來港一至兩年，之後再回日本。但香港環境舒適，有不少山徑，讓熱愛郊遊遠足的他感到滿足，外加本港醫療團隊十分專業，最終他選擇留在香港，不斷延期有限度註冊執業申請。

藤川醫生經常到戶外遠足，更為了郊區美景，特意搬去西貢，曾挑戰的行山路徑或許比不少港人更加多。香港郊野徑過百條，他最愛鬼手岩，是難度及景觀皆接近最高級的路徑。他指出，經常邀請朋友一起攀登鬼手岩，惟因路線太難常遭拒絕，只好在挑戰前先知會朋友，之後獨自欣賞沿路風景。

香港郊野徑過百條，藤川最愛鬼手岩。（醫管局提供）

在香港街市見活蹦亂跳活雞感震驚 趁周末回日本探望太太

香港醫療系統長期處於超負荷狀態，醫生常常忙得不可開交，藤川醫生卻認為在港工作更輕鬆。他表示，川崎幸病院是日本最大的醫療中心之一，平均每月只有一日假期，一年只有7日大假，現時他有閒暇到郊外走走，「相比以前，現在我可以在工作與生活中取得平衡。」

問及來港後感受最大的文化差異是什麼？他笑言是街市，以往在日本只會看到包好的冰鮮雞，但有次去香港買菜時竟然看見活蹦亂跳的活雞，令他十分震驚。至於與家人他長期分離會否感到可惜？藤川笑說，香港與日本距離近，航程只需4至5個小時，想念妻子時就會在周末往返港日探望對方。

截至今年5月，香港共有360名非本地培訓醫生，其中131人為特別註冊，229人為有限度註冊。黃鴻亮表示，未來着重聘請可為本港帶來新技術的外地醫生，「如果你說大家都懂得做的事，我並不需要特意請外地醫生。」