香港植樹日2026︱中銀香港攜手護生態　合種五千原生樹苗

為響應綠色發展與永續保育，「香港植樹日2026」早前（3月28日）於西貢蕉坑舉行，吸引近2000人參與，合共種植5000棵本地原生樹苗。活動由羣力資源中心成員機構「綠的歡欣」主辦，中銀香港全力支持，漁農自然護理署協辦。主辦方表示，活動旨在推廣綠色生活理念，為香港生態環境注入新生命力，同時向社區傳遞可持續發展的環保訊息。



政務司司長陳國基聯同多名官員及解放軍駐港部隊代表一起揮鏟植樹，以行動支持綠色未來。

政商軍民跨界共同揮鏟

主辦方表示，今年活動繼續獲社會各界支持。政務司司長陳國基、中聯辦秘書長王松苗、國安公署副署長陳楓、外交部駐港特派員公署副特派員張長偉、解放軍駐港部隊副司令員吳軍少將，以及中銀香港副董事長兼總裁孫煜擔任主禮嘉賓。出席人士亦包括保安局局長鄧炳強、民政及青年事務局局長麥美娟，以及羣力資源中心會長戴德豐、「綠的歡欣」主席朱鼎健、副主席彭韻僖等政商界人士。

解放軍駐港部隊連續多年參與活動，今年派出200名官兵；中銀香港亦動員250名義工到場植樹。主辦方表示，不同界別人士與市民一同參與，體現了「環保不分身份，行動不分你我」，反映社會對環保工作的關注。

原生樹種維繫生態平衡

活動特別強調保育的重要性，選用多種本地原生樹苗，包括華潤楠、米碎花、大頭茶、嶺南山竹子等。原生樹木經過漫長演化，最能適應香港的氣候與土壤，能夠為雀鳥、昆蟲提供穩定的食源與棲息地，對維持本地生態平衡至關重要。大會今年重點種植了七種原生樹苗，它們各具獨特的生態智慧：

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響應國家「雙碳」目標

主禮嘉賓在致辭時提到，植樹活動有助推動綠色生活理念。羣力資源中心會長戴德豐強調，栽種本地原生樹苗是「傳遞綠色生活理念，為香港可持續未來貢獻力量」。政務司司長陳國基指出，植樹日是「香港上下一心，響應國家推動綠色發展的具體行動」，並重申特區政府會全力帶領香港主動對接國家「雙碳」目標，在2035年前減半碳排放、2050年前達致碳中和。中銀香港副董事長兼總裁孫煜更寄語參加者在蕉坑這片自然教育勝地，感受「自然之美、生命之美、生活之美」，共同為香港增添新綠，為城市未來奠定更穩健、更可持續的發展根基。

寓教於樂推廣綠色生活

除了植樹活動本身，現場亦設置了以環保為主題的攤位遊戲，透過寓教於樂的方式向公眾推廣綠色生活理念。主辦方鼓勵市民大眾持續支持本土植物，共同為城市增添新綠。

現場設有環保主題攤位遊戲，寓教於樂地推廣綠色生活。

（資料及相片由客戶提供）