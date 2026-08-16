新皇崗口岸｜郭俊峯：已聘200退休人員　料初期每日可應付20萬客

新皇出口岸啟用在即，入境處處長郭俊峯在電視節目表示，口岸推出後預計每日可應付20萬出入境人次，處方正爭取人手應對客流，包括重新聘用已退休的同事，目前已聘用近200位，並會在客流量不足的口岸調配人手幫忙。新皇崗口岸會採用「合作查驗、一次放行」模式運作，他指，旅客約需20秒便可完成通關，又透露日後沙頭角口岸開通時，亦會使用合作查驗的模式。



新皇崗口岸啟用在即，日後使用口岸的旅客，僅約需20秒便可完成通關。（湯致遠攝）

新皇崗口岸啟用在即，日後使用口岸的旅客，僅約需20秒便可完成通關。（湯致遠攝）

料港鐵北環綫開通後可應付約30萬單日出入境人次

入境處處長郭俊峯在無綫電視節目《講清講楚》表示，去年出入境人數接近3.35億創紀錄新高，處方會盡快落實自動化，擴大e道的服務範圍，並減少前線員工於長假期、周末的休假來應對。他說，期待新皇崗口岸推崗時會受歡迎，口岸推出後預計每日可應付20萬人次；日後港鐵北環綫開通後，會有鐵路在地底通過，屆時可應付約30萬人次。他續指，目前使用香園圍口岸，及落馬洲支線管制站的旅客，日後最有潛力選用新皇崗口岸。

入境處處長郭俊峯。（資料圖片／黃寶瑩攝）

重聘退休員工、調配其他口岸人手應付啟用

被問及新皇崗口岸現時的人手是否足夠，郭俊峯表示，「人手其實我哋一直爭取緊」，會重新聘用已退休的同事，暫時已招聘不足200位，並會在其他口岸調配人手。他預計，口岸的開通初期未必有太多客流。包括文錦渡口岸在內的部份口岸遠低於其承載力，被問會否從該些口岸調配人手至新口岸，他說會檢視不同口岸的客流情況，以靈活調配人手。

新皇崗口岸啟用在即，日後使用口岸的旅客，僅約需20秒便可完成通關。（湯致遠攝）

其他口岸會否採用「合作查驗、一次放行」需視乎新皇崗口岸運作

新皇崗口岸會採用「合作查驗、一次放行」的模式，郭俊峯說，旅客約需20秒便可完成通關，由於涉及兩地系統的融合，事前需經過大量測試方可應用。至於模式能否應用於其他口岸，他指此模式為首次在港使用，目的是提升通關效率，會視乎新皇崗口岸的實際運作而定。他透露，正進行重建的沙頭角口岸開通時，亦會使用合作查驗的模式。

港珠港大橋出境口岸現有兩條無感e道，郭俊峯指，暫時有1.1萬名旅客登記使用，已錄得逾5千次使用，會分析數據並於適當時候在入境口岸推出。