新皇崗口岸｜爭取十一前通關？李家超：愈早愈好　要確保安全順暢

新皇崗口岸港方口岸區已由港府接管，《香港01》早前報道預料最快9月通關。行政長官李家超今天（9日）被問及會否爭取新皇崗口岸十一國慶前啟用，以及距離通關尚餘甚麼工作，他表示通關立場是「愈早愈好」，香港口岸區部份位置仍需添置電腦系統等設備，啟用前會先做大量測試，確保順暢及安全有序。



2026年8月9日，行政長官李家超出席施政報告尾場地區諮詢會，同樣收集香港五年規劃意見。會後見記者。（鄧倩螢攝）

2026年8月9日，行政長官李家超出席施政報告尾場地區諮詢會，同樣收集香港五年規劃意見。會後見記者。（鄧倩螢攝）

2026年8月9日，行政長官李家超出席施政報告尾場地區諮詢會，同樣收集香港五年規劃意見。會後見記者。（鄧倩螢攝）

李家超出席施政報告尾場地區諮詢會後，會見傳媒。《香港01》記者問及李家超會否爭取十一前啟用新皇崗口岸，以及參考啟德體育園人流管理經驗，目前尚餘甚麼工作或執修才能通關。

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2026年8月9日，行政長官李家超出席施政報告尾場地區諮詢會，同樣收集香港五年規劃意見。會後見記者。（鄧倩螢攝）

李家超表示，口岸何時通關是市民關注之事，他本人的立場是「愈早愈好」，但要確保順暢及安全有序。他指，當局接受了香港口岸區的建築物，有部份位置不錯，但仍有部份需增添設備，例如電腦系統等。

2026年8月9日，行政長官李家超出席施政報告尾場地區諮詢會，同樣收集香港五年規劃意見。會後見記者。（鄧倩螢攝）

李家超說，新皇崗口岸通關前會做大量測試，包括系統是否暢順、壓力測試、突發事件應急演練、交通安排，會令公務員參與演練，以確保人流多的時候，系統仍然能承受得到。

2026年8月9日，行政長官李家超出席施政報告尾場地區諮詢會，同樣收集香港五年規劃意見。會後見記者。（鄧倩螢攝）

李家超指，根據啟德體育園開園時的經驗，大量的測試可確保第一日通關時運作暢順。他續指，兩地政府的態度均是積極、認真，以盡快開通新皇崗口岸為目標。