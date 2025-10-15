人才計劃｜議員關注有人來港產子後離開　孫玉菡：未發現有關情況

現屆政府推出多項「搶人才」措施，包括高才通計劃。有立法會議員提出質詢，關注有人以來港發展為名，但產子後便離開的情況。勞工及福利局局長孫玉菡表示，當局就人才計劃設清晰的申請資格與審批程序，確保只有符合資格者才獲准在港居留。據政府觀察，仍未獲聘的人才都有興趣在港長遠發展，並未發現有人所謂「以來港發展為名，產子為實」的情況。



2023年11月29日，勞工及福利局局長孫玉菡出席香港高才通人才服務協會創立典禮。（資料圖片／廖雁雄攝）

選委界立法會議員李浩然指，有部份人士透過人才入境計劃來港產子後便離開，其目的只為了讓子女取得香港永久性居民身份，而非真正有意來港發展。他關注當局有否機制防止相關情况，例如考慮設立機制要求來港人才及其受養人在港醫療機構預約分娩時，簽署聲明文件確認留港發展意向，或提交證明文件確保其已達一定留港天數。

選委界立法會議員李浩然。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

勞工及福利局局長孫玉菡表示，政府自2022年推出「搶人才」措施，至今已吸引超過24萬不同界別的全球精英來港發展。其中，高才通計劃反應踴躍，超過9萬人已經來港，而首批簽證到期的高才有逾半成功續簽，大多投身關鍵產業。

孫玉菡認為，「留人才」是最大挑戰。他提到，來港人才有七成在40歲以下，其中高才通計劃C類人才申請、即「百強大學」畢業，而少於三年工作經驗者，幾乎全數在30歲或以下，他們正值事業打拼期，亦處於組建家庭的黃金年齡。政府調查顯示，來港人才考慮移居時其中一項非常重視的就是家庭因素，孫表示，應視人才為香港的一分子，照顧他們的家庭需要，以促進他們在港安居樂業，相信人才是本港現時及未來的重要勞動力。

孫玉菡：審批嚴格 來港人才無對本地資源構成壓力

針對議員關注有申請人來港只為產子，孫玉菡強調人才入境計劃及入境處有嚴格審批機制，確保只有符合資格者才獲准在港居留。據政府觀察，仍未獲聘的人才都有興趣在港長遠發展，並未發現有人所謂「以來港發展為名，產子為實」的情況。

他亦表示，來港人才只佔香港整體人口很低比例，沒有對本地資源構成壓力。醫衞局現時並無計劃因應市民獲得香港居民身分的途徑，就預約分娩服務實施不同的限制或要求。