人才計劃｜梁振英：政府公佈數據不全面　棄續簽高才子女退學嗎？

關注人才政策的全國政協副主席梁振英，兩星期內九度撰文點評。他今天（17日）表示政府日前公佈的數據並不全面，舉例「放棄續簽申請的一半高才當中，有沒有人在過去兩年已經用了高才身份將子女送來香港上學，如有，這些子女要退學嗎？」他說大量未到續簽階段的高才通個案還在後面，新增約六萬戶人口，對香港來說是十分龐大的數字。



梁振英（歐嘉樂攝）

梁振英：搶人才是社會大事 若港人漠不關心反而不妙

梁振英在社交網站Facebook表示，搶人才和相關的政策是全社會的大事，更是全新政策，動作很大，香港人關心這些政策的內容細節、成效和短、中、長期影響，包括對教育、房屋和醫療等資源的新的供需和分配，是自然不過的事，提出問題有不同意見，也不應大驚小怪。

如果香港人對這種發生在自己身邊的大事顯得漠不關心，反而不妙。 全國政協副主席梁振英

梁振英（歐嘉樂攝）

梁振英：政府公佈數據不全面 放棄續簽高才子女要退學嗎？

梁振英表示，既然是大事，政府按大事來辦的同時，也應該按大事來向社會說明和交代，因為和人才政策有關的事實和數據，全部在政府手上。惟他指，政府前天（16日）公佈的數據，有助社會看到一些端倪，但並不全面。

最多人問的問題，是自主放棄續簽申請的一半高才當中，有沒有人在過去兩年已經用了高才身份將子女送來香港上學，如有，這些子女要退學嗎？ 全國政協副主席梁振英

梁振英引述政府表示第一批高才當中，有8,511宗獲批續簽 ，連同放棄者在內，成功續簽率約五成，形容這是已經到續簽階段的第一批高才，數字有參考價值，但指大量未到續簽階段的高才通個案還在後面。

梁振英（歐嘉樂攝）

梁振英：本港新增約六萬戶人口是十分龐大數字

截至上月底，入境處共批出11萬宗高才通，梁振英指日後這批人的續簽成功率如果維持在第一批的五成上下，將會有另外五萬宗獲續簽，加上第一階段的8,511宗，本港新增約六萬戶人口，形容「是十分龐大的數字。」