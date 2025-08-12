人才計劃｜梁振英再借「雙非」鑑今　22萬人才的教育醫療怎應付？

全國政協副主席梁振英再撰文談人才政策，引述有教育機構指本港多年來累積20萬「雙非」學生，今年17歲的他們因要讀中學文憑課程來港報考大學，然而大學學額共1.5萬，反問是否需要檢討。



他說，當年「雙非」政策後，香港人口老化問題沒有解決，反而為大學學額供需問題帶來極大的不確定性，質疑各類人才計劃已經批出22萬個申請，「如果有一半個案帶同家人來定居，香港的教育、醫療、住屋怎樣應付？到時再算？」



梁振英再借「雙非」鑑今

梁振英昨晚（11日）在社交網站Facebook撰文，引述大灣區教育資源中心聯席主席黎子傑表示，2012年梁振英停止「雙非」來港產子政策，但多年來已經累積20萬「雙非」學生，直言內地讀書、香港永久性居民的『雙非』兒童是很多的，而教育局沒有制定政策，予他們可以來港讀書，「2008年是高峰，今年2025年、17歲，所以全部因為要讀中學文憑課程而來港報考大學，獲得香港學額，而香港大學學額共1萬5千個，是否需要檢討？」

梁振英：大學學額極大不確定性 教育醫療怎應付？

梁振英表示香港教育界現在要面對雙非學生的學額問題，問題源於當年政府不僅容許雙非孕婦來港產子，而且名正言順地為雙非在公私立醫院設配額，將這種行為合理化、正當化，產科賺到盤滿缽滿，雙非嬰回去內地，父母沒有移居香港，香港人口老化問題沒有解決，反而為大學學額供需問題帶來極大的不確定性。

他說前車可鑑，各類人才計劃已經批出22萬個申請，反問如果有一半個案帶同家人來定居，香港的教育、醫療、住屋怎樣應付？到時再算？

憶當年叫停雙非孕婦來港產子政策 因香港沒承擔能力

梁振英上周亦在社交平台撰文說，政府的責任就是要服務市民，做好包括教育、醫療、住屋等配套的規劃，而這些規劃都以人口為依據，因此每個政府都有長期的人口規模和結構變化的預測。

他舉例當年雙非孕婦來港產子，引發資源擠兌的問題，包括香港孕婦訂不到分娩病床、北區母嬰健康院擠滿從內地各地過來檢查的嬰兒、幼稚園一位難求等。梁振英憶述，當年雙非嬰為社會規劃帶來極大不確定性，因其出生後大多返回內地，隨時可以，惟不知何時移居香港。

若一半人才來港定居 造地建屋力度必須再次加大

梁振英隨後話鋒一轉，談起現時的人才入境計劃，引述政府數據指，截至今年6月，33萬宗人才申請已獲批，22萬名人才及其家人已經來港，超出政府原本目標。他同時引用2025政府差餉物業估計處統計數據指，2020年至2024年，全港私樓的入住量維持在每年兩萬個以下，「說明絕大多數人才家庭沒有落戶香港，而是拿了身分證後全家返回內地」。

梁振英強調，為對港人和內地人才負責，必須客觀、認真和科學地面對上述問題，社會要穩定，不能有太多太大的不確定性。