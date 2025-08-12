人才計劃｜梁振英引基本法促從嚴審批：香港永久居民不能打折促銷

全國政協副主席、前行政長官梁振英繼續撰文談論特區政府推行的人才入境計劃，質疑香港缺乏整體人口規劃。他指出，香港的人口政策由《基本法》嚴格規定，而《基本法》對香港特別行政區永久性居民資格採取「嚴守頭門，以免尾門失守」的原則，香港永久性居民身分不能打折促銷，因為政治、社會、經濟、政府財政和國際關係的影響深遠。



由8月3日撰文稱特區政府採取措施杜絕「考試移民」是德政計起，梁振英在最近十日已是第四度在社交平台發文評論香港人才政策。8月5日他以「人口決定一切」為題發文，以自己在特首任內處理「雙非嬰」問題為例，提出香港需要對長期人口規模和結構變化作科學預測，昨日再指出當前出現的雙非學生學額問題正是「雙非嬰」後遺症。今日（8月12日）他再度發文詳細解釋自己立場，開門見山重申「人口決定社會的一切」。

梁振英撰文敦促特區政府檢討「搶人才」政策。 (歐嘉樂攝/資料圖片)

都說香港要有人口政策，大家要知道的是，香港最根本的人口政策由香港特別行政區《基本法》嚴格規定。 全國政協副主席梁振英

香港居留權限制「隆而重之寫在基本法」

梁振英指出，香港在多方面對內地居民有吸引力，因此中央和香港對內地居民進入香港以至取得香港居留權的辦法和人數限制，一直十分謹慎，並且隆而重之的寫在《基本法》。他引述指，《基本法》規定中國公民成為香港特別行政區永久性居民的途徑有三：1. 在香港出生；2.在香港通常居住連續七年以上；3. 第1及第2兩項所列居民在香港以外所生的中國籍子女。

2009 年推出「一簽多行」後，鬧出奶粉荒、雙非等問題，激發陸港矛盾。（資料圖片）

梁振英表明，以上第1及第2項「頭門」不守好，不僅眼前出問題，屬於「尾門」的第3項還會出大問題，雙非固然是一個例子，今天的種種人才計劃下的人才，七年後成為香港永久性居民後返回內地，之後在內地所生的中國籍子女也將是香港永久性居民。

永居身分影響深遠 人才審批須明辯真偽

梁振英警告，香港將會有多少目前在境外的永久性居民來港用經常性的教育、養老資源，或一次性的醫療資源，沒有人知道，當這些權利被行使時，也沒有法律手段排除，政府會措手不及，社會對內地的怨氣會再次出現，一如雙非和奶粉問題，我們要講講政治。

人才計劃下的審批必須嚴辨真偽，複檢要嚴上加嚴。香港永久性居民身分不能打折促銷，因為政治、社會、經濟、政府財政和國際關係的影響深遠。 全國政協副主席梁振英

梁振英近日關於人才政策的一系列言論引起輿論關注。曾在智庫與政黨任職的時事評論員袁彌昌今日在《明報》撰文形容，梁振英有關言論牽涉到治港的根本邏輯，「一個『港人優先』政策方針已儼然成形」。

袁彌昌：梁振英嚴守「港人優先」 在龐大利益面前孤掌難鳴

袁彌昌分析，梁振英所關注的議題，集中於目前政府新人口政策下所衍生的教育與房屋問題，涉及本港居民實際利益，及香港與內地融合的具體執行問題，而梁振英在這些問題上嚴守「港人優先」立場，強調特區政府首要服務對象是本港居民。

袁彌昌。（資料圖片）

梁振英上周曾引用政府差餉物業估計處統計數據指，政府實施的人才入境計劃並未令私樓入住量上升，「說明絕大多數人才家庭沒有落戶香港，而是拿了身分證後全家返回內地」。勞工及福利局局長孫玉菡後來不點名回應指，政府推行「搶人才」策略，既可填補人口、提供勞動力，也為本地住宅物業帶來新客源，令空置率「幸保不失」。

袁彌昌就此點評道，儘管他不否認輸入人才措施有助扭轉本地勞動人口跌勢，但「孫局長的說法，更像是說溜了嘴，好像當局有意藉輸入人才帶動住宅物業市場需求，有『托市』之嫌。」他進一步指出，全國人大常委李慧琼牽頭在今年全國「兩會」提出的「購房資金通」，亦屬「大茶飯」思維。他慨嘆，即使梁振英曾警告此舉恐會令港人置業更趨困難，兼且可能帶來很大副作用，但措施卻似乎勢在必行。