美食博覽｜周日人頭湧湧　商戶指顧客謹慎購物　需更多解說設試食

美食博覽明日（17日）結束，適逢今日（16日）星期日，會場內人頭湧湧。入場市民目的不一，有人主要品嚐美食，隨心而行，直言「無心買嘢就唔帶車仔」；亦有人花逾千元購入保健品、奶類及急凍食品，滿載而歸。



另一方面，商戶感受到市民消費趨向審慎。有熟食檔主表示，場內雖有人流，但銷情未如預期，生意額與預期有一至兩成落差，惟堅持「企硬」，不會減價促銷；另有商戶亦指，顧客花錢較以往謹慎，「可能以前就會買呀買，而家就會諗耐咗」，展商需較以往花更多工夫解說食品功能，同時增加試食及試用機會促銷。



8月16日適逢周日早上10時許，已有大批市民湧到美食博覽會場。（馮文傑攝）

8月16日適逢周日早上10時許，已有大批市民湧到美食博覽會場。（馮文傑攝）

王小姐（右一）主要為品嚐美食入場，花48元試食佛跳牆，認為用料充足、味道不俗。（馮文傑攝）

市民攻平價美食 隨心逛展未帶手推車

會場內不少市民邊行邊食，未有急於大量掃貨。入場的王小姐大約早上10時許到達，當時人流已開始增多。她表示今次主要為品嚐美食而來，試了一款定價48元的佛跳牆，認為用料充足，內有魚翅、鮑魚及海參，形容「唔算太貴亦唔算平，味道唔錯」。

被問到為何未有帶備手推車入場，她直言今次隨心而行，未有設定預算，「如果無心買嘢就唔帶車仔啦，廢事撞到人。」

至中午約12時，現場人流進一步增加，部分通道更被擠得水洩不通。（馮文傑攝）

周小姐（後排中）早上約9時到場，與一家人購入保健品、奶類及急凍食品等，消費逾千元。（何頴賢攝）

不過，亦有市民滿載而歸。市民周小姐表示，她與家人早上9時許已抵達會場，主力購買保健品、牛奶、急凍食品及年糕等。她向記者展示裝滿黑色箱的「戰利品」，笑指消費額保守估計約「千零蚊，肯定唔止」。

由於收穫甚豐，她也說笑考慮「call車」離開。談及今年物價，她認為人流及定價均較去年高，確有「精打細算」，但無阻一家人的購物意欲。

郭先生在美食博覽經營熟食檔逾10年，稱今年場內有人流，但銷情與預期有約一至兩成落差。（何頴賢攝）

熟食檔嘆生意遜預期 生意係長期做 企硬拒減價

面對市民消費模式轉變，熟食檔首當其衝。有十多年擺檔經驗的熟食檔主郭生表示，雖然人流持續，但整體銷情較原本預期有落差，估計有10%至20%差幅。郭先生說：「大家同行整體都問過，係差唔多，都認為係人流係有，但係銷情係爭少少。」其檔口最暢銷的為60元及100元三串的金蠔，以及由去年100元三串改為今年30元一串的魷魚。

即使面對銷情放緩及市民的觀望態度，郭先生強調不會在展期末段減價促銷：「其實冇嘅，即你生意係長期做，有得做你就做，你一路減價，以後人哋就成日都等你減價，咁根本就係今年做埋，明年就唔使做喇。」他解釋，目前的價格已較去年整體下調約一成，未來寧願開發新產品作為補救措施，以應對市場變化。

嚴小姐表示，公司今年由零食及糖果轉攻健康食品，推出芝麻沖劑、素麵及鰹魚醬汁等產品。（馮文傑攝）

零售商轉攻健康產品：以前隨意就買 而家「要試完先買」

除了熟食檔，零售商亦需各出奇謀「吸客」。主打日式食品的零售商嚴小姐表示，公司今年由以往主打零食轉為以健康產品為核心，例如推出芝麻沖劑、素麵及鰹魚醬汁等，當中定價$90元的希臘橄欖油，成為今年最暢銷產品。她解釋，定價$60元是大眾化水平，顧客平均消費多落在$60$至$120元，較少超過$200元，且「今年顧客更注重健康」。

嚴小姐補充，雖然展期內「已清咗100箱貨」，但觀察到今年顧客消費確實更為謹慎，購買前的思考時間明顯加長，「顧客實在用錢係謹慎咗嘅，我哋要話畀佢知，點解值得買」，「可能以前就會買啊買，而家就會諗耐咗」，「所以你見到我哋點解咁多人，就我哋要話畀個客知，有啲乜嘢功能，你有得試過、你自己真係鍾意，而家就要講多兩句介紹」。

嚴小姐指銷售團隊需投入更多人手，解說產品功能，增加產品試用與試食次數，「要俾顧客親身體驗，佢哋先會更有信心購買」。（馮文傑攝）

嚴小姐表示，為此銷售團隊需投入更多人手，解說產品功能，增加產品試用與試食次數，「要畀顧客親身體驗，佢哋先會更有信心購買。」她透露，顧客試用後決定購買的比例約為「一半一半」，「始終有啲顧客只係想試吓，但如果真係有興趣，試用後就會再問深入啲嘅問題。」她又指今早人流未算多，期望下午稍後人流增加；公司長遠目標是顧客試用後覺得好吃，日後到各大超市或百貨公司回購。

嚴小姐提到上周天雨，對銷售反而有正面影響，料因會場直接連接港鐵站，成功將人流轉化為客流。

安記海味負責人潘永熙表示，今年整體銷情較去年增長約一成或以上，料展期最後一日迎來銷售高峰。（馮文傑攝）

安記海味指「零食鮑魚」反應理想 料最後一日迎高峰

相比中小型商戶，大型參展商的銷情則相對平穩。安記海味負責人潘永熙表示，今年整體銷情較去年增長約10%或以上，當中重點產品「零食鮑魚」反應理想，更出現團購及大手購入的情況。他預期展期最後一日人流將達高峰，也會作最後衝刺促銷，冀生意額能比去年多一成至一成半。