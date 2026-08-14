美食博覽｜馬時亨現場力撐　訪大埔振興牛丸自言是「忠粉」

貿發局主席馬時亨剛剛遠赴馬來西亞吉隆坡，主持貿發局大型旗艦推廣活動「成就機遇，首選香港」，全力深化香港與馬來西亞的經貿聯繫，為兩地企業搭建對接合作的橋樑。

結束緊密的海外商務行程後，馬不停蹄的馬時亨今日又親到一年一度的貿發局旗艦美食博覽，為本港飲食業同各地參展商打氣。

今次落場參觀，他甫入會展場館，即刻一眼睇到熟悉的本土老字號 — 大埔振興牛丸。原來馬時亨一直係呢間老店嘅忠實粉絲，以前閒暇時都會專程落大埔幫襯，食返個地道牛丸打牙祭。

今次無意間喺美食博覽重遇心頭好，馬時亨相當驚喜開心， 他直言自己最鍾意呢度嘅墨魚丸，口感爽脆彈牙、啖啖墨魚，係最經典、最原汁原味嘅香港街頭風味。

湖南同西藏特產都令人眼前一亮

除咗撐本土美食，馬時亨亦參觀內地省市展區，細心品試各地特色物產。當中湖南同西藏特產都令佢眼前一亮，品嘗過後大讚口感怡人，盡顯內地不同地域嘅飲食文化同獨特風情。

不過佢都笑言，今日行程太趕，暫時未有時間走進尊貴美食區細心品嘗精緻美食，留待日後再慢慢體驗。

馬時亨下午繼續馬不停蹄，出席喺會展舉行嘅「助力內地優質農產品出海交流合作對接會」，親身坐鎮、以實際行動全力撐內地優質農產品透過香港平台走向國際、出海拓銷。