美食博覽｜婆孫排隊3日玩遊戲贏1376粒鮑魚　有市民料花$6000掃貨

美食博覽2026今日（13日）在灣仔會展開鑼，大批市民早上到場掃貨及試食。有年輕人與家中長者排隊約兩至三日，只為參加安記鮑魚舉辦的「飛天鮑魚」遊戲，最終二人贏得共1,376粒零食鮑魚及40碗麵，打算將部份戰利品送給親友；也有市民僅一個早上便滿載而歸，花數百元購買多款日本牛奶及飲品後，保溫購物車便「爆滿」，預計今日消費不多於6,000元，並需召車回家。



參展商各出奇謀吸客，包括推出會場限定福袋、夾公仔機等遊戲活動。有熟食檔表示對周末的人流感到樂觀，惟因食材及租金等成本上升，每粒芒果糯米糍加價5元。



美食博覽8月13日起一連五日在灣仔會展舉行，逾1800間展商參展，大批市民今早已排隊輪候入場。（鄧倩螢攝）

安記海味舉辦「飛天鮑魚」遊戲，化名「奧德修斯」（右）與家中長者（左），共贏得1,376粒零食鮑魚及40碗麵。

安記海味舉辦「飛天鮑魚」遊戲，化名「奧德修斯」（中）正以搖搖板及籮筐爭奪零食鮑魚及佛跳牆麵獎品。（鄧倩螢攝）

化名「奧德修斯」（左）表示，與家人排隊約兩至三日，原本只是「志在參與」，事前沒有刻意練習，亦未料到能夠勝出。（鄧倩螢攝）

美食博覽今日開鑼，大批市民早上開場前已排隊輪候入場，冀搶購心頭好。過往受市民歡迎的安記海味今年繼續推優惠，舉辦「飛天鮑魚」遊戲，參賽者分成三組，每組三人，在30秒內利用搖搖板彈起鮑魚公仔，再以籮筐接住，接到最多的一組勝出。

有參加者與家人排隊兩三日玩遊戲 最終奪1376粒零食鮑魚

最終「椒香麻辣」紅組接到九粒鮑魚，奪得冠軍，獲合共2,064粒零食鮑魚及60碗飛天鮑魚佛跳牆麵，即每人688粒零食鮑魚及20碗麵。其餘兩組分別接到6粒及7粒，獲得安慰獎。

紅組其中一名化名「奧德修斯」的參賽者表示，與家中長者排隊約兩至三日，原本只是「志在參與」，事前沒有刻意練習，亦未料到能夠勝出。由於二人共贏得1,376粒零食鮑魚及40碗麵，他計劃將部分獎品留在家中，其餘分給親友及隊友，避免浪費。

李小姐購買多款日本牛奶及飲品，保溫購物車迅速「爆滿」。（鄧倩螢攝）

由於保溫購物車不久後「爆滿」，李小姐表示需要召車回家。（鄧倩螢攝）

市民提早到場避人潮 保溫購物車爆滿料需召車回家

李小姐往年在美食博覽首日下午入場，今年特意提早出發，希望避開人潮，率先選購心儀貨品及領取贈品。「驚遲啲嚟，有啲贈品可能送晒，或者啲款式冇咁多選擇。往年都係第一日嚟，不過通常下晝先到，今年就早啲出發。」

李小姐入場後購買多款日本牛奶及飲品，保溫購物車不久後「爆滿」，粗略估計已花費數百元，全日預算不多於6,000元，主要選購杯麵、牛奶及乳酸飲品，其後打算購買月餅、麵條和海味，考慮到貨品重量不輕，計劃離場時召車離開。

張女士（右）與兒子（左）花費200元購買一箱產自台灣的釋迦。（鄧倩螢攝）

張女士（右）與兒子（左）花費200元購買一箱產自台灣的釋迦。（鄧倩螢攝）

母子花200元購台灣釋迦 香港不常見讚價錢合理

居於屯門的張女士每年都會參觀美食博覽，今日帶同兒子到場購物，預算約1,000多元，與往年相若。她便花費200元購買一箱產自台灣的釋迦，稱在香港不常見，價格亦合理；兒子則購買心儀的發光版杯麵福袋。

張女士又稱，展場優惠與往年大致相若，但不會貪便宜衝動消費，但遇到心儀產品也不會過份節制。「如果真係鍾意嘅，就唔會太手緊。」

袁太與即將升讀小六的女兒由元朗到場，約早上10時入場。袁太曾參觀美食博覽約三至四次，女兒則是首次到場，兩人的主要目標是購買日清限定發光福袋。（鄧倩螢攝）

家長帶女兒專程購限定福袋 暫花六七百元

居於元朗的袁太帶同即將升讀小六的女兒到場，目標購買日清限定發光福袋，以及適合一家人的即食食品，暫時花費約600元至700元，預計全日消費1,000至2,000元。

她認為，雖然網購方便及選擇多，但美食博覽設有特別福袋，亦具有暑假活動氣氛，對首次到訪的女兒而言充滿新鮮感，不過由於元朗距離會展較遠，預計展期內只會到場一次，除非其後再有具吸引力的福袋或推廣活動，才會考慮再次入場。

參展第10年的葉小姐對人流感到樂觀，料8月15日及16日周末人流將較旺。（馮文傑攝）

熟食攤位以魚蛋及糯米糍作招牌食品，糯米糍則因食材及營運成本上升而加價。（鄧倩螢攝）

魚蛋維持原價，售20元三粒。（鄧倩螢攝）

熟食檔稱人流遜往年 糯米糍因成本升每粒加價$5

第10年參展的葉小姐，今年主打芒果糯米糍及大魚蛋。她表示，芒果食材成本上升，導致芒果糯米糍需要輕微加價；貓山王榴槤糯米糍維持38元買一送一，又指攤位食品每日新鮮製作，並會即日售清。

葉小姐仍然對整個展期人流感到樂觀，認為會場位於室內並鄰近港鐵站，交通方便，預計周末人流將較旺，屆時將有更多市民帶同手推車入場選購平價貨品。

在攤位協助母親的女兒表示，觀察到今年首日人流較往年少，生意亦較遜色，大魚蛋較糯米糍受歡迎，原因是價格較低、份量較多，售價維持20元三粒；糯米糍則受食材及租金成本影響，每粒加價約4至5元，主要顧客為20至30多歲年輕人，一般每次購買兩至三粒。

日清負責營運的吳小姐表示，首日上午人流大致符合預期。（鄧倩螢攝）

日清負責營運的吳小姐表示，首日上午人流大致符合預期。日清攤位設夾公仔機，顧客購物滿50元可參加一次。（鄧倩螢攝）

日清設夾公仔機吸年輕客 首日上午一度現人龍

日清攤位今年主打背囊及會場限定福袋，顧客購物滿50元可參加夾公仔機遊戲，現場一度出現人龍。負責現場營運的吳小姐表示，成功夾中公仔的機會約一半，參加者反應普遍正面，首日上午人流大致符合預期，未見嚴重擠擁，顧客主要介乎20多歲至50多歲，年輕顧客較踴躍參與夾公仔，長者則多因好奇而圍觀，部份人會選購福袋。

她指，夾公仔機亦是會員招募活動之一，攤位今年以推廣新產品及設計新奇活動為主，並提供散裝貨品，讓顧客購買一兩包試食，希望吸引較年輕客群。