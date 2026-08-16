劏房氣溫｜調查指日間最高44度　夜間平均29.4度　比日間僅低半度

本港近日天氣極端酷熱，機構「低碳想創坊」聯同劏房支援連線進行的一項調查發現，本港劏房等不適切居所過去兩個月的日間平均氣溫度達接近30°C，有個案最高錄得44度；即使到了晚間，氣溫仍高達攝氏29.42度，為長時間留守家中的照顧者帶來身心及經濟困擾。



低碳想創坊聯同劏房支援連線進行的一項調查發現，本港不適切居所過去兩個月的日間平均氣溫度達接近30°C，即使到了晚間，氣溫仍高達29.42°C。（低碳想創坊）

受訪單位的日間平均氣溫達 29.93度、夜間平均29.42度

低碳想創坊聯同劏房支援連線在今年6月22日至7月12日，連續21日監測86戶家庭的溫度及濕度，當中包括78間不適切居所。結果顯示，受訪單位的日間平均氣溫達 29.93度，日間最高更錄得超過44度；夜間平均氣溫仍高達29.42度，反映室內熱力未有隨夜幕降臨而消散。

照顧者：暑熱令小朋友現皮膚問題 大人頭暈和呼吸困難

照顧者阿琴（化名）一家三口住在80平方呎的唐樓劏房單位，她表示暑熱令她的小朋友一度出現皮膚問題，她自身亦試過熱到頭暈和呼吸困難。她又指，小朋友感到熱時情緒起伏更大，需要開冷氣，卻帶來極大電費負擔，「熱會令小朋友有脾氣，瞓唔着。小朋友唔瞓，大人都無法瞓，所以唯有開冷氣。」

圖片顯示部分單位因窗外環境惡劣，住戶不能開窗對流。（低碳想創坊）

雙老劏房戶夏季每月電費達1000元

與太太同住80平方呎唐樓劏房單位的退休人士翁先生（化名）指，現實他與太太都依靠長者生活津貼應付生活開支，惟二人夏季的每月電費達1,000元，慨嘆「兩個老人家，搞唔掂」。

調查指，有89%照顧者認為冷氣電費帶來沉重負擔，八成曾出現熱衰竭等不適症狀，近七成情緒受酷熱天氣影響。數據又顯示，夏季時不適切居所住戶的電費，每平方呎約3.9元，比公屋住戶高出一倍。

紅外線熱感相機顯示，有寮屋鐵皮頂溫度達51度。（低碳想創坊）

組織建議將健康適應納入《香港氣候行動藍圖2050》，全面評估極端高溫對市民身心健康的影響，制定針對高風險群體的跨部門支援及應變措施；建立室內高溫監測及極端酷熱應變機制，長期監測高風險居所進行熱力並制定安全標準，以及改善「簡樸房」標準與加快過渡居所供應等。