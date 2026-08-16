浸大疑遭勒索軟件入侵　校方指有關網頁內容已移除　未接任何索求

浸會大學遭勒索軟件組織「TheGentlemen」入侵，涉及至少130名教職員及1,747名學生或註冊用戶的帳戶資料。校方今日（16日）指，知悉有關網頁內容已經移除。浸大委聘的專業機構繼續全面檢視大學的資訊科技系統及個人資料的安全狀況。如發現有個人資料外洩，浸大將會作出公佈。



浸大指，已提醒教職員和學生，切勿開啟來歷不明電郵內的連結和附件，同時不要轉寄可疑電郵。如有任何疑問，應立即致電校方設立的熱線查詢。在今次事件中，浸大並無接獲任何索求。



校方今日（12日）向教職員發信指，早前已就事件聯絡警方，並委聘專業機構全面檢視大學的資訊科技系統及個人資料的安全狀況，包括資訊鑑證與系統排查，其間大學網頁或系統可能出現間歇性服務中斷。

網絡安全威脅情報平台Ransomware.live的數據顯示，浸大網域（hkbu.edu.hk）已被記錄有多達1,908組憑證外泄。（網頁截圖）

浸大：已聯絡警方

浸大早前（8月12日）向教職員致函，指留意到有網頁聲稱大學的資訊科技系統被非法入侵，已即時按機制採取適當行動。校方早前已就事件聯絡警方，並委聘專業機構全面檢視大學的資訊科技系統及個人資料的安全狀況，包括資訊鑑證與系統排查，其間大學網頁或系統可能出現間歇性服務中斷。

校方亦指，已聯絡個人資料私隱專員公署，並會與監管和執法機構保持緊密聯繫。

校方今日（12日）向教職員發信指，早前已就事件聯絡警方，並委聘專業機構全面檢視大學的資訊科技系統及個人資料的安全狀況，包括資訊鑑證與系統排查，期間大學網頁或系統可能出現間歇性服務中斷。

涉至少130名教職員及1,747名普通使用者資料

周二晚上，網絡安全威脅情報平台Ransomware.live的數據顯示，浸大網域（hkbu.edu.hk）已被記錄有多達1,908組憑證外泄，直接涉及至少130名教職員及1,747名普通使用者（學生或註冊用戶）的帳戶資料。同時，黑客組織已將校方列入暗網勒索名單，聲稱掌握內部系統數據。

個人資料私隱專員公署回覆指，未有接獲相關機構的資料外泄事故通報，公署已主動聯絡機構了解事件。