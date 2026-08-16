好奇校服是長衫　粉嶺救恩書院女生鑽研找出歷史意義成文化大使

每間學校的校服都不同，粉嶺救恩書院學生鍾思琪好奇，為何女生的校服務是長衫，「我都好想了解佢背後點解」。她透過參加「賽馬會『何以中華』文化大使計劃」，成功學習到長衫的製作技藝及其背後的歷史意義。



該計劃今日（16日）在中環大館舉行優秀文化大使嘉許禮，表彰完成整個計劃的243位畢業的「優秀文化大使」，讚揚學員通過考驗，肩負傳承中華文化與人文關懷的精神。



一眾學員於主禮嘉賓與全場師生的見證下，正式接過嘉許狀並佩戴上「優秀文化大使」肩帶，標誌著他們通過考驗，蛻變為肩負傳承責任的「中華文化大使」，將中華文化與人文貴為推廣至社會大眾。（馮文傑攝）

一眾學員於主禮嘉賓與全場師生的見證下，正式接過嘉許狀並佩戴上「優秀文化大使」肩帶，標誌著他們通過考驗，蛻變為肩負傳承責任的「中華文化大使」，將中華文化與人文貴為推廣至社會大眾。（馮文傑攝）

一眾學員於主禮嘉賓與全場師生的見證下，正式接過嘉許狀並佩戴上「優秀文化大使」肩帶，標誌著他們通過考驗，蛻變為肩負傳承責任的「中華文化大使」，將中華文化與人文貴為推廣至社會大眾。（馮文傑攝）

「賽馬會『何以中華』文化大使計劃」由賽馬會慈善信託基金捐助、團結香港基金主辦及中國文化研究院（文研院）策劃和執行。該計劃於2024年推出，為期3年，透過互動講座、實體工作坊、重點培訓以及服務學習四大層次，以圍繞「美藝」、「美服」及「美築」三個主題的學習活動，透過非遺技藝、傳統服飾，及建築的文化單元，讓學生感受中華傳統文化的魅力，並培養正面積極的品德價值觀。

「賽馬會『何以中華』文化大使計劃」今日（16日）在中環大館舉行優秀文化大使嘉許禮，表彰完成整個計劃的243位畢業的「優秀文化大使」。（馮文傑攝）

「賽馬會『何以中華』文化大使計劃」從本年年畢業的243名「優秀文化大使」中，選出10名「傑出表現優秀文化大使」。（馮文傑攝）

香港管理專業協會羅桂祥中學李凱澄（左）、妙法寺劉金龍中學學生譚智心（中）、粉嶺救恩書院學生鍾思琪（右），同獲選為「十大傑出表現優秀文化大使」。（馮文傑攝）

入校工作坊啟發建築夢 冀未來投身傳媒推廣導賞

大會嘉許243位本學年畢業的「優秀文化大使」，在香港管理專業協會羅桂祥中學就讀的李凱澄，憑藉對中國傳統建築結構「斗拱」的熱情，獲選為「十大傑出表現優秀文化大使」。她說中學生平日埋首書本，較少機會探索課外知識，是次計劃的入校工作坊，正好為她打開接觸傳統文化的大門。

李凱澄說，當初主辦機構到學校舉辦體驗活動時，瞬間被傳統建築工藝吸引，「當時有華服啦，亦都有斗拱啊等等嘅唔同嘅一啲入班活動。我自己係對於建築呢一方面其實都好有興趣，咁所以我都係就好快就同老師講，我真係好想參加呢個。」

雖然她因高中未有選修物理及延伸數學（M2）而無緣在大學修讀建築系，但她期望未來能以另一種方式推廣建築之美，「希望第時自己對於做PR（公關）或者做傳媒方面有興趣，出咗嚟之後可以接觸返，涉獵埋建築嗰一邊，即係可能做一啲導賞啊或者介紹，我都希望可以做。」

獲選為「十大傑出表現優秀文化大使」的李凱澄（左），在入校工作坊中深受傳統建築工藝「斗拱」吸引，期望未來能從事導賞或傳媒工作推廣建築之美。（馮文傑攝）

粉嶺救恩書院學生鍾思琪表示，因好奇每日穿着的長衫校服，主動參與計劃了解其歷史及製作工藝。（馮文傑攝）

拆解長衫校服背後歷史 女學生研華服傳承工藝

除了建築，華服亦是計劃的重點範疇。同獲嘉許為十大優秀大使的粉嶺救恩書院學生鍾思琪，以及妙法寺劉金龍中學學生譚智心，均選擇了「長衫」作為深入探討的主題，將日常生活中的校服轉化為對傳統服飾工藝的深度探索。

鍾思琪表示，她的好奇心正正是源於每天穿着的校服，「我對於本身嘅一件校服，即係長衫，其實都頗為好奇，我都好想了解佢背後點解我哋今日學校着住呢件長衫，而其他學校可能唔係呢件長衫呢？然後我就好主動咁樣同老師講話，我真係好想去參加呢次嘅機會。」透過計劃，她成功學習到長衫的製作技藝及其背後的歷史意義。

妙法寺劉金龍中學學生譚智心（右）稱，自小對中華文化感興趣，透過計劃到廣州考察，接觸陶瓷、香雲紗等傳統工藝。（馮文傑攝）

而本身選修中國文學及中國歷史的譚智心，則在校園歷史中獲得啟發，「我從細到大都係對中華文化有好濃烈嘅興趣。而我都係我哋學校嘅校史廊裏面睇到，我哋之前都係有着重關於長衫嘅校服，因此對呢個長衫嘅校服有咗深厚嘅興趣，所以揀咗華服呢個範疇去深入培訓同埋探討。」

文化體育及旅遊局局長羅淑佩致辭時勉勵學生，將培訓中學到的知識與感悟轉化為行動，切實將中華文化融入日常生活。（馮文傑攝）

羅淑佩：中華文化傳承不應只限於博物館

文化體育及旅遊局局長羅淑佩出席嘉許禮致辭時表示，中華民族擁有五千多年連續不斷的文明歷史。中華文化的傳承不應只限於博物館內的文物，或書本上的文字，而是要切切實實的融入日常生活當中。

她讚揚賽馬會「何以中華」文化大使計劃，成功為中學生搭建傳承中華文化的橋樑，透過互動講座、體驗工作坊及實地考察等活動，帶領學生深入生活藝術、服飾、建築等趣味主題，探索傳統的精髓，發掘中華文化的魅力。

賽馬會董事馮婉眉表示，該計劃自2024年推出，透過多元化的學習體驗，讓同學深入認識中華文化，並在實踐中培養人文素養和文化自信。團結香港基金總裁李正儀表示，文化傳承是一項需要長遠深耕的工程，三年的計劃只是一個起步，「看到同學們兩年來的蛻變與成長，更加堅定了我們將這份文化火苗延續下去的決心。」