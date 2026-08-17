張翔回應傳聞稱尋求第三任期說法失實　指港大須改革部份過時制度

香港大學校長張翔7月27日宣布不尋求續約，2028年7月中完成10年任期後卸任。對於有報道指張翔數個月前開始與港大校委會主席王冬勝商討去留問題，一度視「續任」（即尋求第三個校長任期）為選項之一，張翔在《信報》今日（17日）刊登的訪問稱是「完全絕對失實」，指過去數個月也沒有與王冬勝討論有關問題。



張翔任內經歷港大校政風波，被問當離開港大希望自己怎樣被記住時，張翔回應指現時思考其他人如何評價自己為時太早，並稱：「我想等兩年後離任時，大家再來衡量吧！」張翔稱，提早宣布卸任是想讓港大有充足時間尋找繼任人選，又指港大有部份行政及管理制度過時，必須與時俱進。



港大校長張翔決定於2028年7月14日約滿後離任。（資料圖片／陳葦慈攝）

張翔在訪問稱，至今8年的港大校長任期內經歷過很多挫折，在改革的溝通工作上不時感到疲累，早料到任何改良都不會一帆風順，但從未想過放棄，目標一直是幫助港大成為全球頂尖大學。

張翔指明白港大以至其他院校有優良傳統要傳承，但也有規章制度已過時，有些行政機制在上世紀七、八十年代運作得很好，但經過三、四十年演變，已無法適應今日的現代化環境，認為只有持續改善學校的行政管理及制度體系，才能讓港大變強，令加盟的學者可以安心開展學術工作，希望能在餘下的兩年任期優先處理大學管治及行政改革。

港大校長張翔決定於2028年7月14日約滿後離任。（資料圖片／陳葦慈攝）

張翔稱，提早在上月宣布不尋求續約是想讓港大有充足時間尋找繼任人選，對於有報道指張翔數個月前開始與港大校委會主席王冬勝商討去留問題，一度視「續任」（即尋求第三個校長任期）為選項之一，張翔稱是「完全絕對失實」（totally completely false），指過去數個月也沒有與王冬勝討論有關問題，又指現時思考其他人如何評價自己為時太早，並稱：「我想等兩年後離任時，大家再來衡量吧！」