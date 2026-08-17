商人自覺走投無路　為妻女製最後晚餐準備同死　認企圖謀殺囚64月

商人與前妻復合並再與3女同住，卻遇上生意不佳，欠下80至90萬元債款，他自覺走投無路，為家人準備「最後晚餐」時，在湯及珍珠奶茶混入安眠藥，企圖待家人入睡後在家中燒炭。惟他半夜覺醒，無法接受要家人陪死，遂淋熄炭並離開單位，其後被捕。商人承認4項企圖謀殺罪（HCCC 40/2026），法官游德康今（17日）在高等法院判刑指，本案是悲劇，被告案發時受抑鬱影響，未有意識求助，判監5年4個月，寄語被告好好利用社會資源處理心理問題，提醒他有家人作強力後盾。



被告黃栢廷，45歲，承認4項企圖謀殺罪，指他於2024年6月25日，在屯門山景邨景安樓一單位，企圖謀殺梁姓前妻和三名女兒。

被告黃栢廷認4項企圖謀殺罪，在高等法院被判囚5年4個月。(葉志明攝)

被告高估了處理問題的能力

游官今讀出被告的心理及精神報告，被告患有抑鬱症，他被形容為固執，高估了自己處理問題的能力，最終在一念之差下犯案，以為可以一死了之。專家指，被告還押接受精神評估後沒再出現自殺傾向，被評估重犯風險低，但需要持續接受輔導。

妻望一家能早日團聚

被告妻子的創傷報告指，其生活漸漸回復正常，她相信被告當時未有敞開心扉，走投無路犯案，她希望一家人早日團聚。報告亦顯示，被告妻女均沒有永久心理創傷。

案發時被財務公司恐嚇覺陷入絕境

游官判刑指，被告有計劃犯案，在食物投藥企圖燒炭，違反對妻女的誠信。被告案發時被財務公司恐嚇，加上受抑鬱影響，陷入絕境，因而打算一死了之。游官形容本案是宗悲劇，被告未有及時求助，不過現在還未算遲。游官以8年作為量刑起點，被告認罪減至5年4個月。

游官勉勵被告的3名女兒要互相扶持

判刑後，游官特意用廣東話勉勵被告的3名女兒，指從報告得悉她們非常努力生活，寄語她們繼續互相支持，不要放棄。游官亦對被告說，餘下的路不易行，但被告不是獨自一人面對，他還有家人作強力後盾。游官並着被告好好利用社會資源處理心理問題。被告聞言用手抹眼。

被告把10粒安眠藥弄碎放入湯及珍珠奶茶

案情指，被告和梁姓前妻於2013年離婚，並於2024年復合，他與3名分別16、15和13歲的女兒，居於涉案單位。被告在案發前一天到街市買牛肉、肉丸和麵，準備「最後晚餐」。他返家烹調時，把10粒安眠藥弄碎，再放入麵的湯內。其後，他下樓購買五杯珍珠奶茶，並把弄碎的安眠藥放入其中。

半夜醒來無法接受家人陪死

梁和三名女兒飯後感到暈眩並入睡。被告再用膠紙封著大門和廁所門的空隙，繼而用平底鍋等燒炭。他飲下珍珠奶茶後在梁身旁躺下。至凌晨2、3時許，他醒來驚覺無法接受要家人陪死，遂用水淋熄燒著的炭，再掉在垃圾桶。

妻及3女疑有一氧化碳中毒

當時長女和次女醒來，被告未有理會便離開單位。梁和3名女兒被送院治理，她們當時均感暈眩。梁被診斷為一氧化碳中毒，和鎮靜劑急性中毒；3名女兒疑亦有一氧化碳中毒，她們的尿液內亦驗出有安眠藥。

被捕透露欠債80至90萬

被告其後被捕，警誡下稱因為欠債，別無選擇下計劃和家人一同自尋短見。他在錄影會面進一步透露，經營的食品分銷生意欠佳，曾向財務公司和朋友借錢，拖欠約80萬至90萬元。他無力還債，又擔心債主滋擾家人，遂決定和家人一同燒炭。此外，他患有中度抑鬱，自2024年3月起向青山醫院求診。