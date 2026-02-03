「海港Sir」陳凱港隱瞞身份借2600萬　提上訴稱有披露任職警司

人稱「海港Sir」的警司陳凱港，被指與一名男商人於2019年串謀向兩間銀行隱瞞其警司身份，並訛稱受聘於私人公司，以獲取逾2600萬元的按揭貸款。兩人被裁定欺詐罪成，陳和商人分別被判監6年半和5年。兩人就定罪和判刑提出上訴，案件今（3日）在上訴庭處理。代表陳凱港的律師陳詞稱，陳有把警司糧單等文件交予按揭貸款代理，亦指陳有向銀行稱他是警司，疑代理為賺取佣金，在申請時做假。上訴庭法官質疑為何當時會未對核對清楚，聽取陳詞後稱，會在6個月內下裁決。



上訴人陳凱港及汪浩毅，同被控兩項欺詐罪。經審訊後，陳被裁定兩罪均成立，汪則首罪罪成。

「海港sir」陳凱港涉案時任沙田警區助理指揮官。（陳凱港fb）

「海港Sir」陳凱港被裁定兩項欺詐罪成，被判囚6年半。（Harbour Chan fb圖片）

「海港sir」陳凱港上訴稱他申請按揭時，有透露他任警司。（陳凱港fb）

陳稱有把警司糧單等資料交多代理

就陳向東亞銀行申請按揭貸款時，未有提交警司的糧單，代表陳凱港的資深大律師許紹鼎陳詞指，陳把警司糧單和涉案的出眾分紅協議等交予按揭貸款代理，由代理處理申請，質疑代理疑為了賺取佣金，在案中做假。陳之後到東亞的辦公室核對資料，沒有看過申請表。

官質疑為何當時未核對資料

三名法官多番質疑其說法，其中法官楊家雄指身居要職的人，都應知道申請表重要，但陳竟稱前往核對資料時，沒有看過申請表。法官陳慶偉則指，若代理作假，為何他們處理申請時，不提及陳的15萬元警司月薪。許回應指，代理可能「貪方便」，認為只以出眾分紅協議，足以令銀行批准申請，不需再呈交其他資料。

強調陳有向銀行透露是警

許強調，控方案情有很多疑點，原審法官未有處理，如陳之後到東亞的一間馬鞍山分行開戶，以作日後還款之用，當時陳有向銀行職員稱他是警司。判刑方面，許指原審法官採納過高的量刑起點，又指陳曾經償還涉款。

案件編號：CACC111/2024CACC111/2024