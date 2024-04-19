警司陳凱港涉隱瞞身份借2600萬　官指陳未致人所共知　裁欺詐罪成

人稱「海港Sir」的警司陳凱港，涉嫌與一名與他同期接受見習督察訓練，後轉職為商人的前總督察，串謀向兩間本地銀行隱瞞陳的警司身份，訛稱陳受聘於私人公司，以獲取逾2600百萬元按揭貸款，並用以償還其他債務。兩人否認指控，陳辯稱貸款由他人代辦，又稱他曾受「港人港地」等媒體訪問，不曾隱瞞身份。案件今(19日)在區域法院裁決，暫委法官王證瑜認為陳的名氣未達「人所共知」的程度，若陳不披露，貸款職員不會知其身份，認為陳故意隱瞞，裁定他欺詐罪成，其前同袍亦其中一罪罪成。王官把案押後至5月17日求情和判刑，以待為兩名被告索取背景報告，兩人期間須還押候判。



被告陳凱港（50歲）及汪浩毅（49歲，商人），同被控兩項欺詐罪，陳被裁定兩罪均成立，汪則只是首罪罪成。

被告陳凱港是一名警司。(劉安琪攝)

控方案情指，汪浩毅與陳凱港同於1995年接受見習督察訓練，江於2007年前任職香港警務處總督察。

抵押大埔物業未披露警司身份

陳凱港於2019年7月經物業代理人梁浩賢向東亞銀行申請大埔物業的轉按，但未及他是警司，僅申報他是出眾資本總經理，東亞銀行向陳批出2154萬轉按貸款。陳使用該筆款項償還大埔物業按揭及律師樓費用後，將餘額存入其銀行帳戶。

按下東涌物業自稱公司總經理

陳又向華僑永亨為其東涌物業申請按揭，他同樣只稱是出眾資本總經理，並附上由出眾資本發出的宣稱就業證明書；陳的弟弟則申稱是出眾資本銷售經理，並提交有一張由出眾資本發出，由汪簽署及背面批註為薪金的支票影像。華僑財務後來向陳及其弟批出480萬按揭套現貸款，陳將一部份貸款以支票形式償還另一筆債務。

辯稱貸款由他人代辦

陳於2021年5月25日被捕，調查後發現他是該公司股東，他稱月薪其實是其季度分紅。陳又稱貸款由他人代辦，他不清楚詳情，他曾要求汪浩毅不要將花紅轉帳備註為「薪金」，但由於汪不諳電腦而未有更正。

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認為陳的身份未達人所共知的程度

暫委法官王證瑜裁決時指，辯方指陳不曾隱瞞其警察身份，指他過去曾接受「港人港地」等媒體訪問，出版著作《黑夜微光》、《小王子遇上醋黑豆》，更曾遭網上起底等。惟即使如此，王官認為陳的身份未達「人所共知」程度，若非他自行披露，相關貸款職員不會知道他的身份。

認為陳必定有意隱瞞其警司身份

王官續指，陳案發時就貸款申請未向東亞和華僑永亨提交警司糧單，更提交聲稱受僱於出眾資本的虛假文件，認為他必定有意圖隱瞞其警司身份，因而裁定其兩罪成。

汪稱認為備註寫薪金問題不大

針對汪方面，他曾在錄影會面稱於2018年11月，因經常要離港，將原本以支票發放的股東分紅，改為以「自動轉賬」、在選項中選擇為「薪金」發放予陳。後來，汪因工作繁忙和社會運動，加上認為備註為「薪金」的問題不大，故未有到銀行分行更正。

官認為汪當時毋須突然更改發放花紅方式

惟王官分析指，汪於2019年離開香港超過一日的日子並不多，且出眾資本過去分發花紅的時間亦非固定，故認為汪案發時毋須突然更改發放花紅方式。再者，汪改用自動轉帳時所填寫的表格寫明已為「薪金」專用，他必然知道情況。

認為汪知陳要申請貸款

王官另不接納汪稱對於東亞貸款申請不知情的說法，分析指汪過去4年一直用支票向陳發放花紅，但2019年5月卻突然改以轉賬方式，陳在僅僅兩個月後便作出貸款申請。加上，陳過去一直以滙豐戶口收出警司薪金和花紅，但於2019年4月將收取花紅的戶口改為渣打，時間與東亞貸款申請十分接近，可見汪知悉該申請。

王官因而裁定王就涉及東亞申請的首項欺詐罪成；另一涉及華僑永亨申請的罪名，因控方未能證明汪知悉該申請而罪脫。

案件編號：DCCC 132/2022