余宇楷醫生離世｜「流氓俠醫」油麻地行醫40載　恪守父訓救助窮人

寶血醫院前院長、著名外科專科醫生余宇楷今年2月與世長辭，終年93歲。出身名醫世家，余宇楷生前秉承先父遺志，接手油麻地舊式診所長達約40年，更曾免費為經濟困難的基層病人行醫及做手術，因而被稱「流氓俠醫」。余宇楷的病人包括癌症資訊網創辦人吳偉麟，吳於日前發文悼念這位曾陪伴他走出癌症恐懼的救命恩人，讚揚余是一位悲天憫人、醫治身心的仁醫。



前寶血醫院院長、著名外科專科醫生余宇楷今年2月28日與世長辭，終年93歲。（癌症資訊網）

余宇楷今年2月與世長辭，終年93歲。他是廣華醫院前院長余朝光的長子，父子兩代均服務油麻地區。余宇楷早年於瑪麗醫院擔任外科主任，其後因父親年事已高、不捨舊街坊，便提出希望有兒子幫手，余宇楷遂決定接手油麻地診所，由外科轉為普通科街症。他過去接受傳媒專訪時曾表示「我做大仔，無得唔幫爸爸。」

今年2月離世終年93歲 曾義務擔任寶血醫院院長長達12年

在油麻地服務街坊接近40載，余宇楷一直恪守父親「油麻地窮人多，唔好收人咁多錢」的教誨，他亦從不要求求診者出示貧困證明，僅憑病人一句話便減免醫療費用。自1998年起，他更義務擔任寶血醫院院長長達12年，期間不時利用職權為貧窮病人爭取減免手術費，甚至出面聯絡其他專家為患者免費進行白內障手術，拯救不少基層家庭。

行醫40載，余宇楷曾歷經大病考驗，他曾患上前列腺癌，術後更出現嚴重後遺症，導致左臂癱瘓近一年。幸好他堅持每日進行物理治療，最終恢復手部功能，得以再次拿起手術刀。

受癌病之苦更能體會病人恐懼：最害怕的不是死亡而是受苦

正因親身歷過患癌的煎熬，余宇楷更能體會病人的恐懼，他生前常言「病人最害怕的不是死亡，而是受苦」，並強調只要雙手仍能運作，便會「能醫多少，就醫多少；能醫多久，就醫多久」。

前寶血醫院院長、著名外科專科醫生余宇楷今年2月28日與世長辭，終年93歲，癌症資訊網創辦人吳偉麟於社交平台撰寫長文悼念。（癌症資訊網截圖）

癌症資訊網創辦人吳偉麟周日（16日）於社交平台撰寫長文悼念，指自己在完成癌症治療後一度陷入極度不安，幸得余宇楷細心照顧與心靈輔導，才得以逐漸康復。他形容余宇楷不僅開藥檢查，更如同一位導師，傾聽與鼓勵病人，讓人感受被尊重。

鼓勵吳偉麟建立中文癌症資訊平台：幫助更多人才是你生命的價值

吳偉麟回憶道，當年籌備建立本地中文癌症資訊平台時曾向余宇楷請教，對方即時給予莫大鼓勵，並指「幫助更多人，這才是你生命的價值」。吳偉麟說這番說話成為指引他前行的明燈，又感激余宇楷多年的守護，表示會帶著這份遺產走過「第二人生」，如余宇楷一樣幫助他人。

余宇楷出身的名醫世家亦為人津津樂道。父親余朝光當年堅持四名兒子必須先修讀醫科，培養出「一門四傑」，除了長子余宇楷外，次子余宇康引入洗腎及換腎技術，被尊稱為香港「腎科之父」；三子余宇超為胸肺科專科醫生；四子余宇熙則為兒科專科醫生，四兄弟均在香港醫學界舉足輕重。