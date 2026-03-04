黃詠儀醫生離世｜年幼喪父出身公屋　確診肺癌兩年　不忘照顧病人

中大醫學院矯形外科及創傷學系名譽臨床副教授黃詠儀，上周四（2月26日）在家人陪伴下離世。中大醫院今日（3月4日）起於醫院9樓大堂設立悼念角，現場設有弔唁冊供大眾簽署，亦擺放相框附有黃詠儀的生平簡介，當中提及她年幼喪父，自小與媽媽及姊弟一家四口居於屯門公屋，形容她謙卑勤奮地成長，在學業上亦一直名列前茅。



黃詠儀於2024年3月確診肺癌，過去兩年與病魔作戰，同時不忘繼續照顧病人和教導學生，直至上月26日晚上，她安詳離世。



中大醫院今日起於醫院9樓大堂設立悼念角，放置了一張寫了其生平回顧、放在相框裏的紙。（夏家朗攝）

有人在場內悼念冊留言，寫下對逝者的思念。（夏家朗攝）

出生屯門居屋 與媽媽姊弟四人同住 學業一直名列前茅

根據現場佈置相框對黃詠儀的生平簡介，提及她於1975年出生，年幼喪父，自小和媽媽及姊弟四人於屯門區一公屋生活，謙卑、勤奮地成長。她與家人感情深厚，尤其疼愛及關顧弟弟。

她兒時就讀保良局第五小學，及後升讀東華三院邱子田紀念中學，直至中七畢業。她在學業上表現卓越，屢屢名列前茅，深得師長愛護。憑著卓越的學業成績，她於1994年考進了香港中文大學醫學院，並於1999年畢業及取得內外全科醫學士學位。

她之後加入了醫管局，公立醫院任職骨科醫生，後來晉升為威爾斯親王醫院矯形外科及創傷科（骨科）的副顧問醫生。2019年，她加入了中大醫務中心（尖沙咀）擔任顧問醫生，2021年中大醫院正式成立後，她繼續服務病人。

今早來到悼念角有不少人前來悼念，有人在現場痛哭。（夏家朗攝）

生平簡介亦提到，她除了在公立和私立醫院服務外，還擔任中大矯形外科及創傷學系（骨科）的名譽臨床導師、名譽臨床助理教授和名譽臨床副教授。她於2021年獲得中大醫學院最傑出老師獎，簡介形容她在教學方面的卓越表現，是受學生愛戴的好老師。

而過去五年，她擔任中大臨床專業顧問醫生及矯形外科及創傷學系專業應用副教授（禮任），並在眾多骨科及手外科的國際醫學組織擔任要職，推動醫學教育及研究的發展。簡介形容，她盡心盡力教導每一位學生，作育英才，為醫學教學作出了極大貢獻。

曾赴阿富汗及海地參與無國界醫生工作

她除了是受人讚頌的好醫生、好老師之外，她在天主教會以及社區服務方面亦不遺餘力。2006年，她領洗加入天主教會，成為聖本篤堂聖路加醫療小組的一員, 經常為修道人提供醫療照顧與支持。她曾參與許多志願工作，包括湖南、新疆、四川地區之關懷行動、華裔骨科學會發起的四川地震復康計劃，2015年間亦曾遠赴阿富汗及海地參與無國界醫生工作。

確診肺癌後仍不忘照顧病人和教導學生

她2024年3月份確診肺癌，過去兩年接受不同的治療，與病魔作戰，同時不忘繼續照顧她的病人和教導她的學生。直至2026年2月26日晚上，她安詳離世。

簡介形容，她溫柔善良，待人真誠，朋友眾多，當中不少同學更成為他一生的摯友。簡介指，「她對臨床工作的貢獻和醫學教育的無私奉獻亦令人深切懷念。她的離去令我們深感惋惜，她的仁愛和親切笑容將會永遠留在我們的心中，常伴並保佑我們每一人。」