新皇崗口岸｜保安局：爭取本屆政府任期內啟用　實施「合作查驗」

保安局提交昨日（3月20日）向立法會提交的文件顯示，新皇崗口岸主體結構基本完成，將爭取於本屆政府任期內具備落成啟用條件。新口岸將實施「一地兩檢」及嶄新的「合作查驗、一次放行」通關模式。屆時，旅客過關時間將由現時的約30分鐘大幅縮短至約5分鐘，大大提升通關效率。



新皇崗口岸聯檢大樓正在施工。（中建科工）

皇崗口岸曾是港深之間繁忙程度僅次於羅湖的口岸，2003年1月起實現24小時出入境通關，2020年啟動拆卸重建工程。新皇崗口岸定位為港深之間最重要和主要的24小時客運陸路口岸，專注提供旅檢服務，取消貨檢功能。

實施一地兩檢、一證過關

新口岸將實施「一地兩檢」，旅客可於同一地點辦理兩地出入境手續，免卻現時需乘搭接駁巴士往返落馬洲及皇崗口岸的麻煩。

新皇崗口岸的概念圖（Aedas圖片）

口岸將設置134條「合作查驗」自助通道及68個傳統人工櫃枱。旅客使用自助通道時，只需排一次隊、檢查一次證件、核實一次身份，便可通過出入境雙方的查驗區域。

設134條自助通道 「讀證」、「刷臉」兼備

自助通道將提供「讀證」及「刷臉」兩種通關模式。「讀證」通關適用於年滿七歲或以上、持有指定有效證件並已登記的香港居民及內地訪客。合資格人士只需將證件放在閱讀器上，進入通道後進行容貌及指紋識別即可。

為進一步提升便利度，年滿14歲的香港居民及符合條件的內地居民，在登記後更可使用「刷臉」通關，全程無需出示實體證件，只需望向鏡頭核對身分信息及掃描指紋便可過關。

車輛實施「聯合一站式」清關

在車輛通關方面，新口岸將設置26個私家車及過境巴士檢查亭。除車輛司機外，一般乘客需下車辦理旅檢手續。司機則可駕駛車輛進入「聯合一站式」車道，透過「信息採集一體機」一次過完成體溫、證件、容貌及指紋資料採集。資料將傳送至港深五個不同部門進行查驗，實現「五方查驗」安排。

今年第二季提交法案 落實一地兩檢

為配合新口岸的運作，港方口岸區將設有公共運輸交匯處，提供專營巴士、專線小巴及的士等服務。特區政府亦正推進北環線支線跨境鐵路項目，預計2034年或之前開通，屆時將有鐵路直達新皇崗口岸。

新皇崗口岸計劃的樓層分布（深圳市人民政府口岸辦公室圖片)

在立法安排上，特區政府將在取得中央有關授權後，啟動本地立法程序，為皇崗口岸實施「一地兩檢」提供法律基礎，預計於今年第二季向立法會提交條例草案。