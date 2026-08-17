宏福苑｜合安9.2再召開特別業主大會今起登記 與首場一樣分4場地
撰文：石國威
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宏福苑法團管理人「合安管理有限公司」7月19日召開大火後首次法團特別業主大會，會上通過議決 須於兩個月內再次召開業主大會。相隔約一個月後，合安今日（17日）公布，將於下月2日的星期三晚上7時，再次召開特別業主大會，與上次一樣，同樣分四個場地舉行，會上管理人會匯報法團日常營運基金的最新情況，以及管理人匯報屋苑各項服務合約的狀況及跟進進度。
合安指，業主可即日起至本月29日中午12時在合安網頁提交場地選擇意向，合安會於大會前一至兩天以短訊通知業主獲編配的場地，以及發放已核實委任代表文書的信息。合安指，因應場地容納人數所限，在網上登記時每個單位只容許一位代表出席， 即業主本人或其授權代表出席
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