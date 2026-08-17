7月訪港旅客450萬人次按年升3%　7月的惡劣天氣致內地客增長放緩

旅發局今（17日）公布，7月初步訪港旅客錄得450萬人次，按年上升3%，當中內地客佔360萬人次，同樣較去年升3%。不過，短途旅客數量卻錄得跌幅，今年首7個月跌幅為3%，單計7月跌幅更達9%。旅發局表示，短途市場仍然受到中東局勢帶來的燃油成本上升令航空運力調整等因素影響，旅客增長面對一定壓力。



旅發局今（17日）公布，今年首7個月共錄得3,122萬訪港旅客人次，按年增加11%（資料圖片）

旅發局2026年7月訪港數據。（旅發局圖片）

7月360萬人次內地客訪港 同是按年升3%

根據旅發局數字，7月訪港旅客有450萬人次，較去年同期上升3%，其中內地客佔360萬人次，同比升3%。旅發局指，內地市場增長步伐有所放緩，主要受7月份多日惡劣天氣影響。總計今年頭7個月，共錄得約3,122萬訪港旅客人次，按年增加11%。當中，內地客佔2,416萬人次，按年增13%。非內地旅客佔705萬，按年增加5%。

按長短途市場劃分，首7個月短途客數字按年減少3%，有約362萬人次，長途客則有229萬人次，按年升19%。

今年內地五一黃金周，不少內地旅客到尖沙咀廣東道名店街行街，部分名店出現等候入店人龍。（資料圖片/梁鵬威攝）

旅發局：下半年將推美酒佳餚巡禮等多項旗艦盛事吸引旅客

旅發局表示，展望下半年，旅發局將陸續推出多項旗艦盛事，涵蓋節慶、體育及美食等不同範疇，包括「香港單車節」、「香港美酒佳餚巡禮」、「香港繽紛冬日巡禮」、「香港跨年倒數」等，亦新增中秋節大型活動和「萬聖節月」，加上配合全城豐富多元的盛事活動，吸引旅客到訪。

旅發局指，將繼續聯同業界推出多元推廣活動，鼓勵旅客深入探索香港不同社區及特色旅遊體驗，延長留港時間，帶動消費，進一步為旅遊及相關行業創造更大的經濟效益。