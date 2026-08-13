旅發局夥粵澳機構到馬來西亞宣傳大灣區　與亞航等合推旅遊優惠

旅發局昨（12日）夥拍廣東省文化和旅遊廳，及澳門特別行政區政府旅遊局舉辦大灣區旅遊品牌宣傳活動，於馬來西亞向當地業界等，展示粵港澳大灣區多元的旅遊資源。另外，旅發局亦與亞洲航空及7家旅行社建立策略合作關係，共同推出大灣區旅遊套餐及優惠，讓馬來西亞旅客更輕鬆規劃大灣區旅程，探索多個目的地。



旅發局昨（12日）夥拍廣東省文化和旅遊廳，及澳門特別行政區政府旅遊局舉辦大灣區旅遊品牌宣傳活動。（旅發局圖片）

旅發局代表介紹香港多元的旅遊資源。（旅發局圖片）

旅發局在吉隆坡舉辦大型業界洽談會，多名本地旅遊業界，包括酒店、旅行社、景點及旅客設施機構代表前往當地，與馬來西亞旅遊業界交流對接，洽談合作商機，並針對馬來西亞客源市場，構思更多香港旅遊產品，提升當地居民赴港旅遊意欲。場內亦特別展示「只在香港」的宣傳內容、播放宣傳片等，推廣香港多元而獨特的魅力。

旅發局於吉隆坡舉辦大型業界洽談會。（旅發局圖片）

香港首家清真認證的高級中菜食府唐述精心準備創新粵菜佳餚，展現香港清真餐飲的發展成果。（旅發局圖片）

香港首家清真認證的高級中菜食府唐述精心準備創新粵菜佳餚，展現香港清真餐飲的發展成果。（旅發局圖片）

此外，旅發局在吉隆坡特別呈獻「只在香港」的餐飲文化，香港首間獲得清真友善認證的高級中菜食府唐述精心炮製「溏心鮑魚」、以蔬菜搭配春卷皮而成的香脆素菜小食「金匙一口脆」等創新粵菜佳餚，融合傳統中菜精髓與現代烹調理念，展示香港近年在穆斯林友善餐飲方面的成果及實力。榮膺 2025 年《世界 50 最佳酒吧》冠軍的香港酒吧 Bar Leone 特別為參與者調製無酒精特調，展現香港世界級酒吧文化及創意餐飲體驗。

旅發局總幹事劉鎮漢表示，東南亞一直是香港的重要客源市場。（旅發局圖片）

旅發局總幹事劉鎮漢表示，東南亞一直是香港的重要客源市場，很高興今年夥拍廣東省文化和旅遊廳及澳門特別行政區政府旅遊局，將大灣區旅遊推廣活動帶到馬來西亞。