瑪麗醫院胸痛中心通過國家評審認證 威爾斯擬設立第二間
撰文：蕭通
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醫院管理局發言人周一（26日）公布，瑪麗醫院已成功通過國家胸痛中心的評審認證，是本港首間獲得認證的胸痛中心，並於周一舉行全港首間胸痛中心授牌儀式。醫管局會繼續優化服務，借鏡瑪麗經驗，按國家認證標準於威爾斯親王醫院設立第二間胸痛中心，目標是建立香港胸痛救治網絡，提高診斷效率、加強治療效果及提升病人存活率。
改良急性心肌梗塞等診症流程 去年11月投入服務
瑪麗醫院2023年起着手籌備成立胸痛中心，以配合《施政報告》中提出於瑪麗醫院根據國家認證標準，設立全港首間胸痛中心。醫院其後派出專家到訪內地不同的胸痛中心，汲取有關經驗及流程，亦邀請內地的專家來港交流，為制訂運作流程作準備。
位於瑪麗醫院的全港首間胸痛中心於2024年11月投入服務。胸痛中心根據國家認證標準，改良急性心肌梗塞等急性高危心臟病病人的診症流程，並推動國家胸痛中心認證為國際通行標準。該標準涵蓋標準化管理、治療時效提升、跨部門協作等多方面的標準。
各項檢查及治療時效控制得當
國家胸痛中心認證工作委員會早前派出專家，包括國家胸痛中心專家委員會主任委員霍勇、國家胸痛中心執行專家委員會主任委員向定成等，到瑪麗醫院現場評審，肯定各項檢查及治療時效控制得當，整體流程標準化且高效，病人護理的路徑安排合理，反映瑪麗醫院胸痛中心對急性心臟病人的妥善處理，符合通過認證的所需要求。
醫管局行政總裁高拔陞稱，這次瑪麗醫院成功獲得認證，標誌著在急性心臟病救治方面的專業水平得到肯定，亦為醫管局持續提升公立醫院心臟科服務的目標打下強心針。
瑪麗醫院行政總監李德麗感謝內地的專家團隊及醫務衞生局的支持，促成瑪麗成立全港首間胸痛中心並取得國家認證，稱隨著瑪麗醫院新大樓落成，硬件與軟件均進一步提升，相信可以幫助病人進一步爭取黃金治療時間、提升存活率及術後康復情況。
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