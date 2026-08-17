上市公司高層涉騙公司6017萬買名錶　前CEO罪成　前CFO脫罪

上市公司萬隆控股集團前行政總裁周泓和時任財務總監，涉透過集團旗下子公司向3間供應商採購6017萬化妝品，惟該3間供應商事後被發現是售賣名貴鐘錶的公司。警方介入調查後更發現，該行政總裁曾透過中間人向該3間公司買11隻名錶，有錶價值高達過百萬元，但子公司並無購買該些手錶的相關紀錄。



該行政總裁和財務總監否認一項欺詐罪(HCCC425/2024)，陪審團今（17日）在高等法院裁定前行政總裁周泓罪成，但前財務總監則脫罪，當庭釋放，法官郭啟安押後求情及判刑至9月14日。



兩名被告：周泓，62歲，前行政總裁(CEO)，和朱嘉華，41歲，前財務總監(CFO)，被控於2020年1月1日至2021年3月31日期間，在香港向萬隆興業商貿（香港）有限公司的職員，訛稱須向禧鋒有限公司、昇富（香港）貿易有限公司及冠豪香港有限公司支付貨物結清款項，意圖使該職員開出16張總額港幣 6017萬元支票。

首被告周泓(前行政總裁)在高等法院被裁定罪成，次被告朱嘉華(前財務總監)則脫罪。(葉志明攝)

兩名被告均為涉案子公司的執董

案情指，萬隆控股集團(下稱：上市公司)旗下有多間子公司，其中一間子公司萬隆興業商貿(下稱：子公司)，從事化妝品、個人護理品的貿易生意，首被告是上市公司的行政總裁和執行董事，次被告是財務總監，兩人亦是子公司的執董。

製作年報時發現子公司賬目異常

上市公司於2020年2至3月準備年報時，發現上市公司和子公司的財政狀況出現問題，遂成立獨立調查委員會調查，並發洅子公司的賬目有異常。根據賬目，子公司曾向3間供應商：禧鋒、昇富和冠豪，購買化妝品並簽訂合同，並支付6017萬元貨款，但合約沒有列明貨量和銷售日期等。

子公司付款買名錶但無存倉紀錄

警方調查後發現，賬目沒有相應的購貨發票，且該3間供應商並非從事化妝品生意，而是從事名錶買賣。三間公司確認就賣鐘錶收款。資料亦顯示，首被告曾透過中間人，向這3間公司購買11隻名錶，部份錶價逾百萬元。惟子公司的賬目沒有這些手錶的存倉紀錄。

涉案支票由兩名被告共同簽署

此外，子公司理應向三間供應商購入化妝品，再把貨物轉售予其他公司。根據發票，子公司曾向某些公司送貨。惟有些公司沒有再註冊，亦有些送貨地址是教會。控方指，涉案支票由兩名被告共同簽署，兩人亦批准向3間供應商開出支票。