建議公司買勞斯萊斯時涉報大數謀私　上市公司前主席否認欺詐開審

上市公司前主席李振邦涉嫌在協助公司購買勞斯萊斯車輛時，串謀汽車經銷商以誇大車輛的售價及首次登記稅款約310萬元。他否認串謀詐騙及欺詐罪。案件今（5日）在區域法院開審。李案發時所屬公司的大股東供稱，李曾向他稱要發展汽車借貸服務，想購入勞斯萊斯作推廣，購車費用連稅款等共約6百萬，惟他後來才發現該車非以公司名義持有，車價只約300萬，被大幅「報大數」，他強調從容許被告謀取私利，故向廉署舉報。



另一被告缺席聆訊法庭發出拘捕令

被告李振邦（40歲，PF Group Holdings Limited前執行董事兼主席）被控1項串謀詐騙罪及1項欺詐罪，指他於2020年12月18日至2021年1月7日期間，不誠實地向PF Group虛假地表示，公司須向億鋒支付逾381萬元購買一輛汽車以及於2021年2月19日至3月3日期間，向PF Group虛假地表示須支付逾238萬元清繳一輛汽車的首次登記稅，導致李從中獲得利益，或導致PF Group有相當可能會蒙受不利。

本案另一被告，億鋒集團有限公司董事楊祖耀今缺席聆訊，法庭已發出拘捕令。

被告李振邦在區域法院受審。(黃浩謙攝)

證人霍玉堂稱從沒容被告李振邦謀取私利。(陳蓉攝)

承認事實指，被告李振邦於案發時是PF Group Holdings Limited的執行董事兼主席。

霍經中介介紹認識被告

PF大股東霍玉堂作供，霍是一名商人亦是馬主，他稱與妻子經營電子相關的生意，後來出資購買PF公司，並經中介紹認識被告。他指被告自稱有博士學位，熟悉金融事務管理，月薪約16.8萬，霍則甚少參與公司營運。

霍稱，他和太太共持有75%的PF股份，被告聲稱需持股份才能擔任主席，霍便把15%的股權借給被告，惟被告至今未有交還。

被告稱要買勞斯萊斯作推廣

在2020年尾，被告向霍建議發展汽車借貸服務，並提出購買貴價車輛作推廣用途，最終以300萬元，由英國購入一輛勞斯萊斯作推廣，連首次登記稅涉款約600萬。被告向霍聲稱，該車價值約380萬港元，要霍補簽相關會議記錄，霍後來才得知該車並非由公司名義持有，實際款項約300萬。霍強調，從來沒有容許被告透過為公司買賣謀取私利，故最終向廉署報案。

案件編號：DCCC630/2023