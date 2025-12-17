前上市公司主席妻涉大手買股抬股價　裁虛假交易罪成　判囚8月

前上市公司主席的妻子，2014年底涉在收市前大手掃入股票，意圖抬高股價，以減被追收保證金的壓力。主席妻早前遭證監會起訴，她經審訊後被裁定3項虛假交易罪成，今（17日）於沙田裁判法院被判刑。裁判官施祖堯斥被告連續帶動股價上升3日，市民或會受虛假的操控誤導，並足構成重大損失，案件與公眾利益攸關，必須判阻嚇性刑罰，判被告入獄8個月，並須支付5.3萬元調查費用。



女被告王玉蘭，63歲，案發時為中國全通（控股）有限公司行政經理，被控3項虛假交易罪，指她於2014年12月29至31日，在證券市場就中國全通發出連串買盤指示，意圖使有關交易有可能造成中國全通在行情或股價上出現虛假，或誤導性的表象。

女被告王玉蘭在沙田法院被判囚8個月。（資料圖片)

女被告在收市前數分鐘發買盤指示

案情指，女被告是中國全通主席陳元明的妻子，相關時間，陳透過其全資擁有的創域有限公司，持有3.81億股中國全通股份。2014年12月29至31日，女被告在收市前最後數分鐘內，透過其私人證券帳戶，以高於市價發出一連串中國全通的買盤指示。

中國全通已被取消上市地位

中國全通於2009年在港交所上市，因未能滿足聯交所復牌指引，於2023年1月16日被聯交所取消其上市地位。

辯方指被告已退休閒時做瑜伽

辯方求情指，被告已退休，閒時做瑜伽和練字，多數時間會回鄉照顧兩老，沒有重犯機會，望能判緩刑或罰款。

官稱股市在瞬息萬變3日足構成重大損失

施官判刑時斥女被告作虛假交易，連續帶動股價上升3日，市民會被虛假的操控誤導，造成實際金錢損失。在瞬息萬變的股票市場，3天足以構成重大的金錢損失，案件與公眾利益攸關，必須判阻嚇性刑罰，判監1年，考慮到控方有延誤，酌情減刑後判被告入獄8個月。

案件編號：ESS28370-28372/2023