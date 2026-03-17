買勞斯萊斯涉報大數多取約80萬　上市公司前主席欺詐罪成　押後判

上市公司前主席李振邦，被指協助公司購買勞斯萊斯時，涉誇大車輛的售價及首次登記稅款約310萬元，被廉署拘。他否認控罪受審。區域法院暫委法官黃士翔今(17日)裁決時指，被告明知牌照稅金額約160萬元，卻向公司報稱要238萬元，他未把多取的約80萬元退回，還辯稱因員工不想被發現多批了款，才把錢暫放妻子戶口保管。法官認為其說法匪夷所思，裁定他欺詐罪成。法官把案件押後4月8日判刑，期間被告准繼續保釋。



被告原亦被控串謀訛騙但罪名不成立

被告李振邦（40歲，PF Group Holdings Limited前執行董事兼主席）被控1項串謀詐騙罪及1項欺詐罪。串謀詐騙罪指，被告於2020年12月18日至2021年1月7日期間，串謀他人不誠實地向PF Group虛假地表示，公司須向億鋒支付逾381萬元購買一輛汽車。這項罪名被裁定罪名不成立。

被告李振邦在區域法院被裁定欺詐罪成。(黃浩謙攝)

只被裁定欺詐罪成

被告另被控一項欺詐罪，指他於2021年2月19日至3月3日期間，向PF Group虛假地表示須支付逾238萬元，清繳一輛汽車的首次登記稅，導致李從中獲得利益，或導致PF Group有相當可能會蒙受不利。這罪被裁定罪名成立。

未有證據顯示楊所支付款項是串謀利潤

法官裁決時指，被告涉串謀億鋒集團有限公司董事楊祖耀，向PF Group大股東霍玉堂聲稱，從英國購入價值約380萬元的勞斯萊斯，其後再要求霍支付230多萬元的牌照稅。法官稱，楊曾向被告支付款項，但沒有證據顯示該款項是本案串謀的利潤，因此裁定被告的串謀詐騙罪不成立。

明知牌照稅為160萬卻稱238萬

法官又指，被告向霍稱牌照稅為約238萬元，但他在取得支票前，已獲楊告知該稅額為約160萬元。但他仍簽署會議紀錄，確認牌照費是238萬元，令公司多付約80萬元。

指職員不想被發現多批了錢匪夷所思

被告自辯稱，曾打算向公司歸還多出的款項，但公司職員不想被發現曾批出較實際多的金額，因此提議由被告妻子的戶口暫時保管款項。法官指，被告的說法匪夷所思，又指他沒有任何文件證明把款項歸還予公司。法官認為被告沒有歸還款項，令公司有實際損失，遂裁定他欺詐罪成。

案件編號：DCCC630/2023