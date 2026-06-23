香港郵政乾塘｜前署長促徹底公司化　學者倡轉公營機構料涉肥雞餐

1995年開始自負盈虧的香港郵政，最近連續8年錄得虧損，營運基金現金儲備「見底」，政府將向立法會財委會申請撥款46億元，以支持未來三個年度的運作及翻新空郵中心。前郵政署長譚榮邦認為，30年前決定以營運基金模式運作，只是香港郵政的「中途島」，最終要向公司化發展。他認為現在是政府下決定的時機，應成立諮詢委員會引入外部專業意見。若政府仍沒有改革的決心，倒不如將郵政復歸一般政府部門，只提供最低程度的法定及公共服務，「呢次你真係唔做就罷就，唔好再做。」



政策學者黃偉豪就認為，香港郵政應轉為類似醫管局或機管局的公營機構，刺激改革。不過需小心處理公務員轉制問題，或需派發「肥雞餐」，誘使員工自願離職或提早退休。



不過，香港郵政現在又是否仍有潛力？是否轉型就有救？譚榮邦認為，香港郵政作為萬國郵政聯盟的會員，仍有國際網絡上的優勢。黃偉豪則認為，郵政署遍佈全港的分局等，是極具價值的資產，若加以善用仍有轉機。



1995年開始自負盈虧的香港郵政，最近連續8年錄得虧損，政府將向立法會財委會申請向營基金撥款46億元，以支持未來三個年度的運作及翻新空郵中心。（資料圖片／陳葦慈攝）

1995年開始自負盈虧的香港郵政，最近連續8年錄得虧損，政府將向立法會財委會申請向營基金撥款46億元，以支持未來三個年度的運作及翻新空郵中心。（資料圖片）

前香港郵政署長譚榮邦。（新民黨圖片）

前署長批「不公不私」體制成郵政最大絆腳石

香港郵政以營運基金模式運作，容許保留業務所得的收入。香港郵政前署長譚榮邦、中大政務與政策科學學院副教授黃偉豪認為，無法脫離公務員系統，是香港郵政處處受限的癥結。（見另稿）

坊間提出過不少如何改善郵政效率的建議，包括有議員建議仿傚私人市場引入「多勞多得」機制，以底薪配合績效獎金等，激勵員工，亦有人建議直接與私人公司合作。在譚榮邦眼中，這些措施的確可以考慮，但第一步都是要脫離現時「不公不私」的情況，通往公司化是當初的大政策方向，現時是重新向此進發。

不過，譚榮邦認為邁向公司化並不能一步登天。他認為可以先成立諮詢委員會，引入外部專業意見，以協助郵政逐步轉型。他又認為，若政府現時仍不再開始改革郵政，倒不如復歸政府，只提供最低程度的法定及公共服務，「呢次你真係唔做就罷就，唔好再做。」

唔好成日嚟攞錢，你攞咗錢又做唔到嘢，咁點啫？ 香港郵政前署長譚榮邦

中大政務與政策科學學院副教授黃偉豪。（資料圖片）

學者倡轉型法定公營機構：打破鐵飯碗需面對「肥雞餐」轉制難題

中大政務與政策科學學院副教授黃偉豪認為，香港郵政仍有提供公共郵遞服務、傳送法定文書的責任，即無法「揀客」，偏遠地區又或離島等要提供服務，要完全私有化有一定困難。

他認為，較為務實解決目前郵政問題的做法，是成立類似醫管局、機管局的公營機構，改以私人的條款招聘員工，刺激改革。但他提醒，如此一來亦要考慮現有員工作為公務員要轉制的問題，估計以「肥雞餐」處理在所難免。

1995年開始自負盈虧的香港郵政，最近連續8年錄得虧損，政府將向立法會財委會申請向營基金撥款46億元，以支持未來三個年度的運作及翻新空郵中心。（資料圖片／陳葦慈攝）

借鏡新加坡郵政成功案例：釋放全港分局資產邁向商業化發展

不過，社會有聲音質疑香港郵政是否已成夕陽行業，郵政現在又是否仍有潛力，是否轉型就有救？譚榮邦認為，即使電子郵件逐漸取代了傳統的通訊信件，但實體貨物始終需要物理上的傳遞。若將香港郵政視作一間物流公司來看待，郵政作為萬國郵政聯盟的會員，仍有其優勢，無須自行建立海外派遞團隊，可透過聯盟會員的郵政機構代為派遞。他又指，不少私人公司在遍遠地區都無團隊，反而利用郵政協助派遞，「你自己唔做，人哋就會攞嚟做」。

就宏觀發展而言，譚榮邦認為，香港郵政的潛力更與本港及國家的經濟戰略息息相關。譚榮邦指，他當年已看準長三角及珠三角的龐大機遇，曾嘗試發展，而時至今日，隨着特區政府積極開拓「一帶一路」及中亞市場，這些新興地區的物流需求正是郵政應該大力發掘的藍海。他又以科技發展為例，直指香港未來若要大舉發展創科，當中的高科技產品以至晶片，全部都需要可靠的實體物流網絡運送，都是放在眼前的商機。

黃偉豪則認為，郵政署在全港各個分區均設有分支辦公室及郵政局，這個遍佈全港的實體網絡，本身就是極具價值的資產。如果在靈活的商業機構手中，這個網絡大可為機構迎來翻身及轉機。他又指，新加坡當地的郵政轉為公司化後，向商業發展，有不少私人零售業務，認為值得借鏡。但先決條件是，要有一定程度的自主，才有機會實現。