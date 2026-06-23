香港郵政乾塘｜與國際物流三巨頭合作告吹　前署長：運作綁手綁腳

1995年開始自負盈虧的香港郵政，最近連續8年錄得虧損，營運基金現金儲備「見底」，政府將向立法會財委會申請撥款46億元，以支持未來三個年度的運作及翻新空郵中心。到底香港郵政為何成為「無底深潭」？



前署長譚榮邦認為，雖然郵政名義上以營運基金方式運作，但實際上無脫離過政府部門的運作。他憶述其任內很多決定都被「綁手綁腳」—— 加郵費、派花紅、與私人市場合作要經政府批准，又要自動跟隨政府調整員工薪酬，失去營運的彈性。他批評「邊有人做生意，係控制唔到成本同售價？」，又指任內曾與三間國際物流巨頭傾談合作，但政府要求「一定要賺晒人哋，一定要完全冇清算風險」，令計劃最終告吹，錯失改革的黃金機會。



學者黃偉豪則認為郵政團隊人員的公務員「鐵飯碗」削弱改革動力，加上只需要向政府尋求撥款就能解決財赤問題，削弱其改革、求變的動力。



1995年開始自負盈虧的香港郵政，最近連續8年錄得虧損，政府將向立法會財委會申請向營基金撥款46億元，以支持未來三個年度的運作及翻新空郵中心。（資料圖片／陳葦慈攝）

46億撥款救亡背後：郵件量暴跌1/3、連蝕8年成本不跌反升

自1995年起，香港郵政改以「營運基金」模式運作。 一般政府部門獲庫房資助，收益亦需撥入政府。營運基金部門則可保留業務所得的收入，以自負盈虧的方式運作，目標讓部門可以從本身業務的收益獲得營運所需的資本。

當年政府認為這做法的好處是讓部門更靈活管理資源，有助部門應對市場變化；改善生產力和效率；提高服務水平；以及更適時引入新服務，以迎合顧客不斷轉變的需要，同時達到財政司司長所釐定的合理回報率。

不過，翻查資料，香港郵政在過去30個財政年度當中，有16個錄得虧損，2024/25年度運作虧損更多達8.21億元。綜合最近五年年報，五年都錄得虧損而且持續擴大，郵件量由9.78億件大跌超過三分一至6.11億件。雖然人手同事亦精簡15.9%、減少996人，但人均生產力亦由每人每小時可處理143件郵件跌9.8%至129件，單位處理成本由2.15元升超過四分一至2.72元。

前香港郵政署長譚榮邦。（新民黨圖片）

分析「自負盈虧」真相：受制公務員薪酬、無權控制成本定價

譚榮邦2006至2008年出任香港郵政署署長，任內創下自沙士至今的最大盈餘，單年賺近4.5億元。他認為，阻礙郵政發展的最大絆腳石並非「營運基金」，而是郵政作為政府部門，有太多掣肘、綁手綁腳，亦令營運基金的原意無法實踐。

你諗下咁大盤生意，我控制唔到成本，控制唔到售價，咁我點做呀。 香港郵政前署長譚榮邦

香港郵政仍是政府部門，須遵守適用於整個政府的規則和規例，包括公務員薪酬。譚榮邦認為，郵務是一門講求生產力的生意，但公務員薪酬調整與郵政自身的生產力或生意額完全脫節。他舉例，曾有一年薪酬調整後，支出增加9,000萬元，但在自負盈虧的環境下，以10%的利潤率計算，起碼要額外多做九億元生意才填補得到，「陪政府加薪，我係無（因此）做多咗生意」。

1995年開始自負盈虧的香港郵政，最近連續8年錄得虧損，政府將向立法會財委會申請向營基金撥款46億元，以支持未來三個年度的運作及翻新空郵中心。（資料圖片）

譚榮邦憶派花紅被拒、國際物流巨頭合作告吹

為了精簡架構與控制成本，譚榮邦當年亦曾提出「自然流失」方案，期望在公務員退休時，改聘合約員工，不過政府擔憂會受到不同陣形的政界攻擊，因此拒絕。曾有一年，郵政錄得盈餘，譚榮邦希望發現金花紅獎勵員工，雖然在營運基金的機制下有此做法，但政府因擔心改動薪酬結構又阻止，「准我畀錢，但都要限三限四」，最終要改派超市現金券代替。

成本無法完全自行控制之餘，收入亦一樣。根據法例，主要郵資調整受到極大掣肘，往往要滯後反映通脹，譚榮邦問：「邊有人做生意，係控制唔到成本同售價？」不止定價需要跟隨政府，郵政受限於政府的財政原則，要拓展新業務的舉步維艱。

譚榮邦不願多談細節，但就透露他在任之時，曾先後與三間國際物流巨頭洽談合作，更曾到過最後階段，但最後都告吹。他說：「當我一要做任何嘅Contract（合約）呀等等，我要經過哂政府嗰啲法律顧問呀，要make sure（確保）審計處無反對，我先可以開始同人哋講數，邊度有得講㗎啫？」

你唔畀我去講數，唔畀我去同人合作，一定要食晒人哋，一定要賺晒人哋，一定要完全冇清算風險，係冇得做嘅。 香港郵政前署長譚榮邦

中大政務與政策科學學院副教授黃偉豪。（資料圖片）

學者批「鐵飯碗」削弱改革動力 促政府釐清香港郵政定位

中大政務與政策科學學院副教授黃偉豪亦認為，郵政署目前面對競爭激烈的市場，但在營運基金的自負盈虧模式下，要求其使用公務員系統運作，本身有矛盾。他強調，郵務本來就帶有商業性質，但公務員系統講求穩定，除了未能推進創新以應對市場改變，亦難靈活調配人手，應對物流業旺淡季等需求。

公務員都係薪高糧準，亦比較穩定。如果係一個好穩定嘅市場，無乜問題，大家安心做嗰份工作。但係喺一個面對競爭嘅市場，佢因為太穩定，其實又無乜動機去改變或者創新。 中大政務與政策科學學院副教授黃偉豪

黃偉豪又指，如果同樣虧損情況在私人公司或其他公營機構出現，管理層已需要開始救援。反觀以現時郵政作為政府個體，只需要向政府尋求撥款就解決到問題，所以本身就沒有動機去自行處理問題，也沒動機去創新求變。

處處受限的癥結，明顯源於政府對郵政作為公營部門還是一個機構的定位不清、裹足不前。譚榮邦則直言，在當初的大政策方向中，營運基金從一開始就只是一個通往公司化的「中途島」，而非最終定局。對於坊間各項改善郵政、提升收入的建議，他認為可以考慮，但第一步都是要脫離現時「不公不私」的情況。（另見稿）