香港郵政連年虧蝕怎辦？丘應樺：將提方案　研回歸政府、私營化等

連續八年錄得虧損的香港郵政早前建議立法會向營運基金撥款46億元，以翻新空郵中心及支持未來三個年度的運作。商務及經濟發展局局長丘應樺表示，郵政會繼續加大力度推行一系列開源節流的措施，並更積極開拓電商郵件業務。



他又表示，政府會參考各地郵政機關的營運模式，包括以公營部門提供公共郵政服務、公私營合作、商業化、民營化等，分析各營運模式的利弊及可行性，以盡快提出具體及可行方案。



連續八年錄得虧損的香港郵政早前向立法會建議向營運基金撥款46億元，以支持翻新空郵中心及未來三個年度的運作。（資料圖片／陳葦慈攝）

商務及經濟發展局局長丘應樺。（資料圖片／陳葦慈攝）

營運基金預計僅可支付香港郵政少於一年營運開支

丘應樺今日（17日）書面回覆立法會議員梁美芬查詢表示，香港郵政的營運面對前所未有的挑戰，今屆政府一直密切留意香港郵政的財政狀況，以務實的態度調整香港郵政的業務和定位，包括終止空郵中心的重建計劃，改為引入更具成本效益的替代方案。惟現時營運基金的現金儲備預計僅可支付香港郵政少於一年的營運開支，建議向營運基金撥款46億元，是「必須的短期財務方案」。

丘應樺又指，當局及香港郵政會與相關政策局全面檢討香港郵政的營運模式，包括未來政府最合適提供公共郵政服務的方式、可否以更具成本效益及創新的模式提供服務、郵件派遞模式及時效等需否改變等。

當局會參考各地郵政機關的營運模式，包括以公營部門提供公共郵政服務、公私營合作、商業化、民營化等，並考慮香港社會經濟環境、公共郵政服務持續轉變的需求、各持份者的意見等因素，深入分析各個營運模式的利弊及可行性，以盡快提出具體及可行方案。