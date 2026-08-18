新皇崗口岸｜周六演練招募私家車參與　李耀培：毋須中港牌可報名

政府周六（22日）將為新皇崗口岸進行第三次壓力測試。保安局局長鄧炳強早前接受訪問時表示，周六將動員約一萬名公務員，亦會有約1000輛私家車參與。中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培今日（18日）接受電台訪問時表示，正協助當局召集民間車輛參與是次演練，透露是次測試門檻相當寬鬆，凡普通私家車均可報名，無須具備中港車牌或「港車北上」資格。



新皇崗口岸開通在即，特區政府8月13日在港方口岸區首次舉行大型演練，動員共約1000名來自超過20個部門的公務員參與，以測試口岸聯檢大樓和公共運輸交匯處的人流及車流整體管理。（政府新聞處）

李耀培在港台節目《千禧年代》指，正協助當局召集民間車輛參與周六新皇崗口岸演練，民間組織預計可招募約600至800輛私家車，其餘則由政府部門或執法車輛配合。他透露，是次測試門檻相當寬鬆，凡普通私家車均可報名，無須具備中港車牌或「港車北上」資格，「總之你係私家車，唔係中港車都得，唔係港車北上都得」。

中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

李耀培又表示，新皇崗口岸大樓雖然引入「五合一」一站式聯合檢查，極大提升了過關效率，但真正的考驗在於周邊交通配套及極端車流量下的穩定性。他強調，大量車輛同時湧入，車輛的停泊位置、入關前約兩公里路段的容納能力，以及人車分離過關時的安排，均需要透過實際演練進行壓力測試。

他續指，不同於舊皇崗口岸有一段橋可作緩衝，進入新皇崗口岸的路段一旦發生壞車或交通事故，極易引致嚴重堵塞。