新皇崗口岸8.22萬人測試　鄧炳強稱會負責任地盡快開通：唔會貪快

新皇崗口岸開通準備工作陸續進行，保安局局長鄧炳強今日（17日）出席電台節目時表示，早前已進行約50次測試，動員約6000名公務員在港方口岸區進行運作及壓力演練。他透露，本周六（22日）將辦一萬名公務員參與的壓力測試，並希望可招募1000輛車輛協助測試。



被問及具體開通時間表，鄧炳強表明人手並非局限因素，最重要是閘機調試進度，目標是「做好就盡快開通」。他在節目後見傳媒時又說「唔會為咗貪快，明明未準備好就開，令到顧客體驗重差。」



新皇崗口岸開通在即，特區政府8月13日在港方口岸區首次舉行大型演練，動員共約1000名來自超過20個部門的公務員參與，以測試口岸聯檢大樓和公共運輸交匯處的人流及車流整體管理。（政府新聞處）

鄧炳強在港台節目《千禧年代》中回顧早前兩次演練時指，8月13日動員1000人，主要測試公共交通交匯處的營運管理、聯檢大樓的設施體驗及指示標誌等，到本月15日則動員5000人，首度引入壓力測試元素，模擬出入境人潮集中湧現、車輛過關、海關檢查及衛生署防疫等運作。演練亦涵蓋多個突發場景，包括旅客不適、大型交通事故翻車，以及跨部門反恐演練。

他表示，現階段演練因尚未正式啟用過關閘機，主要以「每人停留20秒」的模擬方式測試人流及車流承載力。口岸共有202部自助過關閘機，工程人員正24小時趕工進行電腦系統安裝及調試，每部機需時約兩至三小時。當閘機完成安裝後，兩地將舉行至少一次聯合演練，實機測試「合作查驗、一次放行」模式。

保安局局長鄧炳強。（資料圖片／李可榆攝）

被問到兩次演練有何發現，鄧炳強指在演練中辨識出部分瓶頸位及改進空間，例如指示牌擺放位置不夠高或不夠清晰、公共交通交匯處有機會出現塞車、大樓內座位不足等。他篇相關部門已即時連夜改善標誌，並透過交通指揮及調整車輛排隊時序等措施提升效率。

鄧炳強續說，現有皇崗口岸歷史最高峰客流量為每小時7700人次，而本周六（22日）的一萬人測試規模將較歷史高峰高出兩成，未來的2萬人演練更是極端模擬。若能確保在極端人潮下運作順暢，對日後應對通關高峰將非常有信心。

鄧炳強指，周六的演練將是一次總體壓力測試，屆時亦會模擬有旅客發燒或攜帶危險品過關等真實情境，當局並打算邀請傳媒到場視察演練過程。

新皇崗口岸開通在即，特區政府8月13日在港方口岸區首次舉行大型演練，動員共約1000名來自超過20個部門的公務員參與，以測試口岸聯檢大樓和公共運輸交匯處的人流及車流整體管理。（政府新聞處）

人手安排方面，鄧炳強指除了現有皇崗口岸的人員外，已從其他口岸抽調人手，並聘請了退休公務員及臨時員工協助引導旅客。他指出，新口岸櫃位數量增加，但隨著科技進步，並不需要成比例倍增人手，現階段額外人手主要是為了保障開通初期過渡順暢。

鄧炳強之後見傳媒時被問能否在十一黃金周前正式通關，他表示港深兩地政府目標一致，均希望盡快開通新口岸，但前提是必須「負責任地盡快」，指通關必須確保人流車流運作安全暢順，且旅客體驗良好，「我哋唔會為咗貪快，明明未準備好就開，令到顧客體驗重差。」

他又說，由於閘機調校需要工程師專人處理，耗時較長，現階段未能確定22日當日能否正式投入測試，但強調若閘機未經精準調校、未能真實反映實質效率，勉強使用「意義不大」，屆時或會繼續採用模擬方式進行演練。