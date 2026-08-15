私隱署上半年接投訴升62%　料與AI相關爭議增　惡意起底已受控

個人資料私隱專員公署今年上半年接獲近3,000宗投訴，按年升62%，當中涉及資訊科技及通訊科技的投訴佔最多，達867宗。個人資料私隱專員鍾麗玲今日（15日）在電台節目表示，投訴數字攀升反映在人工智能及互聯網時代下，網上處理數據流量大且快，爭議隨之增加，同時亦顯示市民保障私隱意識提高。她警告，個人資料在網絡上「有價有市」，已被不法之徒視為產業鏈，呼籲市民交出個人資料前切勿掉以輕心。



個人資料私隱專員公署。（資料圖片／夏家朗攝）

鍾麗玲在商台節目《政經星期六》指，今年上半年接獲的2,990宗投訴中，資訊科技相關個案佔867宗，屬公署最關注的範疇。市民往往在網購、簽帳或登記會員時，因被索取過多個人資料、甚至連同家人資料一併交出，或事後未獲回應而向公署求助或投訴。她表示，市民的個人資料在騙徒及不法分子眼中已形成一條產業鏈，「佢攞咗你嘅資料就去賣」，提醒市民交出資料前須深思熟慮，勿隨意披露身份證號碼或信用卡等敏感資料。

私隱署籲企業資訊科技保安「不要慳」

對於近年資料外洩及勒索軟件事故頻生，上半年通報達246宗，按年升逾兩成，當中更涉及機構外判商系統過時或缺乏雙重認證等盲點。鍾麗玲強調，機構絕不能心存請了外判商看守系統就放手不管的態度，「工作可以外判，責任唔可以外判」，機構在法律上依然承擔主體責任，必須嚴格監察外判商的安全維護及系統更新。

私隱專員鍾麗玲。（資料圖片／夏家朗攝）

鍾麗玲續說，以往機構會將保密文件鎖入鐵櫃，如今數位時代，將客戶及員工資料存於電腦系統同樣需要到位保安，直言若系統出錯遭勒索軟件入侵，公司或面臨癱瘓，因此資訊系統保安的投資屬必要成本，「呢方面嘅投資真係唔可以慳」。

鍾麗玲：惡意起底問題已基本受控

至於打擊「起底」方面，鍾麗玲指自2021年10月修例賦予公署刑事調查及起訴權力後，起底問題已基本受控。今年上半年公署接獲的起底投訴降至144宗，較2021年高位下跌逾六成；主動網上巡查更僅發現3宗個案，相比2022年上半年的近600宗，跌幅逾九成。過去半年亦有被告因起底被判處即時入獄7個月，反映法例具足夠阻嚇力。

被問到境外網站的執法困難，鍾麗玲指條例具備域外管轄權，加上境外各大平台的使用條款均列明遵守當地法律，配合度極高，今年上半年的停止披露通知移除成功率達100%。