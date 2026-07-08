香港郵政電商郵件量急挫　上門收件服務沒計劃常規化

香港郵政財政及營運挑戰近期備受社會關注，商務及經濟發展局局長丘應樺今日（8日）書面回覆立法會議員質詢時披露，受地緣政治及保護主義影響，香港郵政的電子商貿郵件量出現急挫，加上連年虧損，前線人手編制亦持續縮減。為應對危機，政府除早前向立法會申請46億元注資以解燃眉之急，並表示正全面檢討郵政的營運模式，探討包括回歸政府部門、公私營合作或民營化等長遠方案。



官方數據顯示，郵差職系實際員額連續三年錄得跌幅。（資料圖片）

前線職位連年縮編 萬人投考僅百餘人上任

為配合節流措施（包括推行五天派遞模式及整合派遞段等），香港郵政各主要職系的編制及實際員額在過去三個年度均錄得跌幅。其中，作為前線主力的郵差職系，編制由2023-24年度的2,592人，縮減至2026-27年度（以今年5月底數字計算）的2,386人；實際員額更由2,508人跌至2,246人，跌幅達10.4%。

在招聘方面，商經局指，過去數年郵政各職系均吸引大量市民投考，但實際獲聘上任的人數比例極低。期內共有6,705人投考郵差，僅113人上任；郵務員有5,599人投考，僅37人上任。局方強調，郵政一直按需要適時調整人力資源計劃，故未有設定每年的目標招聘人數。同時，非公務員合約員工總數由1,301人逐年遞減至本年度的1,016人。

電商收入較預期少逾三成 暫緩「易寄取」上門收件常規化

根據商經局提交的最新數據，香港郵政的電商業務收入及郵件量顯著下跌，過去三個年度相關收入較預期少逾三成以上郵件量由2023-24年度的3,280萬件，急跌至2024-25年度的1,090萬件，跌幅近七成；預計2026-27年度更會進一步萎縮至140萬件。局方解釋，這主要受地緣政治局勢升溫及各地收緊入口郵件法規等外部因素所致。

香港郵政。(資料圖片)

因應成本效益及市場需求，香港郵政在評估去年8月展開的「易寄取」上門收件服務試行計劃後，決定現階段不會將該服務常規化。不過，郵政會繼續推展「易網遞+」，為達到一定投寄量的跨境電商客戶提供預約上門收件服務。此外，數據顯示全港169個「智郵站」中，逾半（91個）的使用率達80%以上，約98%郵件均在48小時限期內被領取，郵政暫無計劃向逾時取件者徵收額外費用。

連年虧蝕達28.9億 前署長促改革體制

香港郵政自1995年起以營運基金模式自負盈虧運作，但近年陷入財政泥沼。資料顯示，香港郵政已連續八年錄得虧損，累計總額達28.97億元；單是去年已虧蝕8.21億元，創30年來新高。現時營運基金的現金儲備預計僅夠支付少於一年的營運開支。為此，政府早前建議向營運基金注資46億元，以支持未來三年的運作及翻新空郵中心。

前香港郵政署長譚榮邦。（新民黨圖片）

對於郵政的困境，前香港郵政署長譚榮邦曾在《香港01》撰文指出，郵政員工約三分之二是公務員，薪酬水平遠超一般物流公司，加上受制於僵化的公務員思維，無法承擔商業風險，導致多項拓展計劃胎死腹中。他呼籲政府把握注資的契機進行徹底改革，否則不如讓郵政回復為普通政府部門。

商經局局長丘應樺早前強調，政府一直密切留意香港郵政的財政狀況，並會與相關政策局全面檢討其營運模式。當局將參考各地郵政機關的做法，深入分析公營部門運作、公私營合作、商業化及民營化等各個模式的利弊，以盡快提出具體及可行的長遠方案，帶領香港郵政走出困局。