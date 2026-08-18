香港郵政財困｜署長：或減派信、關個別郵局　研轉型如公營機構等

香港郵政陷財困，至今已連續8年錄得虧損。香港郵政署署長戴淑嬈今日（18日）接受電台訪問時指，受傳統郵件量持續下跌影響，正就整體運作模式展開全面檢視。因應財務狀況，署方決定暫時不會向今年9月份試用期滿約的30名郵務員及郵差發出長期聘用條款，改為提供為期兩年的公務員合約，涉及的試用人員總體則大約有200多人。



香港郵政。(資料圖片)

承認新安排引員工憂慮 與聘用期望有落差

戴淑嬈在港台節目《千禧年代》指，現時署方收入已不足以涵蓋普遍郵政服務開支，人力資源佔整體開支極大比例，規劃時須非常審慎。對於將於9月滿試用期的約30名員工，她指，在平衡各方因素後無法提供長期聘用條款，但考慮到突然終止聘用會對員工造成巨大衝擊，故提供為期兩年的公務員合約。目前全署按試用條款聘用的郵務員及郵差總數約有200人，於9月後試用期屆滿的員工，會按實際服務及營運需要考慮以同等合約條款聘用。

戴淑嬈強調，轉為合約制後相關員工仍維持公務員身份，薪酬及福利條件均保持不變。署方昨日已向工會及受影響員工進行解說，承認員工當初入職期望獲長約，對新安排難免感到憂慮，署方會為有需要的同事提供適切協助，重申這是艱難抉擇。

現時香港郵政實施「一星期五天」派遞，戴淑嬈指署方正參考其他國家及地區做法，將檢視會否減少派信次數。戴淑嬈強調，任何調整均會先行評估對市民及員工的影響，並與持份者及工會保持緊密溝通。此外，署方亦會考慮調整全港百多間郵政局的營業時間、縮減開放日子，甚至關閉個別郵局等方案。

香港郵政。（資料圖片）

研轉型方案包括公營機構、公司化合作等

為求「開源」，戴淑嬈稱署方已與多個電商平台合作推出多元化派遞方案；海外市場方面，則瞄準「一帶一路」沿線國家、東盟及中東等新興市場，加強與全球郵政夥伴合作，並嘗試發展主題郵局及文創產品增加非郵務收入。

對於社會質疑香港郵政以營運基金自負盈虧模式運作，卻綁定於傳統公務員體制存在矛盾，戴淑嬈回應指，對未來的體制架構持完全開放態度，會研究維持政府部門運作、轉型為公營機構或引入公司化合作模式等可行方案。財政司司長早前亦提到政府會審視「自負盈虧」營運模式是否繼續適用，預計在2027年內提出初步研究方案。