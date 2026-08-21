AI搶飯碗？Google派定心丸　余名德：讓員工更多時間專注核心工作

人工智能（AI）爆發式增長，從早前簡單運算與文字對話到現在融入工作與生活當中，Google研究顯示近七成港人是AI的中級及超級用戶。部份人關注AI會衝擊就業市場，Google香港銷售及營運總經理余名德表示，在企業營運中，團隊人手有限，AI將行政工作自動化後，能讓員工騰出時間專注於最高價值的核心工作。



Google香港銷售及營運總經理余名德。（鄧倩螢攝）

余名德說，若中小企透過AI幫助拓展海外市場，預計可釋效5,900億港元額外出口收入。（鄧倩螢攝）

21%港人屬AI「超級用戶」 2035年或可釋放650億元的經濟價值

Google委託Public First在今年3月訪問了1,023名居住於香港的成年網民，結果發現21%香港市民是AI「超級用戶」，47%則為「中級用戶」，僅6%港人非AI使用者。

余名德表示，「中級用戶」與「超級用戶」之間的分別在於前者僅為使用AI完成單一目標，用以想出主意，並對比不同程式輸出的答案，但後者會將任務自動化，並一同處理多處任務。他指出，若中小企加速採用AI，追上大型企業的步伐，預料至2035年可釋放650億元的經濟價值。

余名德舉例指，旅遊體驗與玩樂預訂平台Klook利用AI創作本地化的旅遊內客，在增加準確度和質素的同時，縮減75%製作時間，並增加了36%廣告投資報酬率。他續說，若中小企透過AI幫助拓展海外市場，預計可釋效5,900億港元額外出口收入。

余名德指，若中小企加速採用AI，追上大型企業的步伐，預料至2035年可釋放650億元的經濟價值。（鄧倩螢攝）

近七成港人是AI的中級及超級用戶。（鄧倩螢攝）

AI融入教育使教師每周騰出5.6小時

研究顯示，有88%家長認為，學會安全使用AI，與學好數學與英文同樣重要。研究推算，將AI融入教育，協助備課及提供個人化回饋，每名教師每周可騰出5.6小時的時間，助學生提升學業成續達11%，有望將成績最落後與成績中位學生之間的學習差距收窄32%。余名德表示，Google推出的Gemini Academy今年已培訓8,000名師生，並與理工大學專業及持續教育學院，及香港大學專業進修學院展開合作。

余名德表示，AI將行政工作自動化後，能讓員工騰出時間專注於最高價值的核心工作。（鄧倩螢攝）

AI代理引安全隱憂？ 余名德：所有功能由用戶主導

AI時代來臨，部份職業面臨被取替的風險，例如行政及雜務等工作。余名德重申，AI不僅提高生產力，更能提升個人能力。在企業營運中，團隊人手有限，一人需身兼多職，AI將行政工作自動化後，能讓員工騰出時間專注於最高價值的核心工作。

Google正在港擴展AI代理Gemini Spark，部份人或會擔心有安全隱憂，余名德指，AI代理的所有功能都由用戶主導，用戶可隨時開啟或關閉權限。至於付款及傳送電郵等高風險操作，AI代理會先向用戶確認，不會擅自執行。