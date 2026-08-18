自訂車牌拍賣｜NV1D1A被勾出下月有得賣　專家料最高10萬元成交

新一次自訂車牌拍賣會將於9月5日在灣仔會展舉行，當中有形似半導體公司巨頭NVIDIA（英偉達，又稱輝達）的「NV1D1A」。有車牌行負責人表示，用名牌或企業名稱訂製車牌並非罕見，認為「NV1D1A」車牌並不吸引，估計成交價上限為約10萬元，「用其他人嘅品牌對自己無乜特別意義，代表唔到自己，對自己無認受性。」



將拍賣的自訂車牌拍賣NV1D1A，與黃仁勳任行政總裁的半導體公司英偉達（又稱輝達）英文名稱Nvidia相近。（Reuters）

將拍賣的自訂車牌拍賣NV1D1A，與半導體公司英偉達（又稱輝達）英文名稱Nvidia相近。（Reuters）

是次自訂車牌拍賣會將於9月5日在灣仔會展中心舉行，當日將公開拍賣100個已獲批准的自訂車輛登記號碼，每個底價為5,000元。

新一次自訂車牌拍賣會將於9月5日在灣仔會展舉行，當中有形似半導體公司NVIDIA的「NV1D1A」。

100個車牌中，其中一大亮點為「NV1D1A」。這並非首個與名牌或企業名「撞名」的自訂車牌，之前曾有「LV」車牌，於2010年以34萬元成交，亦有「TESLA」於同年以8,000元成交。

▼截至2025年 史上17個天價車牌（由第17至1位）▼



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車牌中心顏文瀚：NV1D1A無法代表車主 沒有認受性、市場價值不大

優質幸運車牌中心負責人顏文瀚指出，用名牌或企業名稱訂製車牌並非罕見，運輸署對此沒有硬性規定，之前就曾出現「facebook」、「WHATSAPP」等自訂車牌。

顏文瀚認為「NV1D1A」車牌沒上述兩車牌吸引，「始終係公用媒體，唔會係呢類獨立個體」，該車牌或會令人感到好奇，但無法代表車主，沒有認受性，市場價值不大，估計成交價約幾萬元，上限為約10萬元。