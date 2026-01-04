自訂車牌拍賣｜「MV」47萬成交 「UR」賣44萬 「XDD」盛惠21萬
撰文：蕭通
出版：更新：
運輸署周日（1月4日）為221個自訂車輛登記號碼進行拍賣，共得款項4,205,000元。其中，車牌「MV」以47萬元成交，為全日最高成交價。其次為「UR」以44萬元拍出。
周日拍賣的自訂車牌中，除「MV」及「UR」以超過40萬元成交，之後最貴的為「0 0 K」的22萬元。代表「好笑」的「XDD」以21萬元成交，「10VE」為16萬元。
「MERRY」「YES N0」及「TAKE 0FF」 同以6萬元成交
另有「U 8 U」的13萬元、「P18888」的8萬元、「1MM1」的7萬元。此外，「MERRY」、「YES N0」及「TAKE 0FF」均以6萬元成交。
其餘較特別的車牌如「P0CKET A」以1.1萬元賣出、「H0NEYGG」以2萬元成交，以及「131131」值2.6萬元、「TSETSE U」賣出3萬元等。
運輸署公開拍賣221個自訂車輛登記號碼，當中180個於拍賣會中售出。其餘41個由於在拍賣會中未有人士競投，根據有關法例，該號碼會以特別費用5,000元分配予申請人。
