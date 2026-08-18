L'atelier Blini Ktipiti芝士醬或含李斯特菌　City Super回收

食物安全中心今日（18日）呼籲市民不要食用一批由法國進口、品牌為L'atelier Blini的塗抹醬產品「Ktipiti Extra Red Pepper & Feta Cheese Spread」（Ktipiti特製紅椒菲達芝士醬），因為有關產品可能受李斯特菌污染。



中心表示，作為預防性措施，進口商City Super Limited已按中心指示將受影響批次產品停售及下架，並展開回收。中心已就事件聯絡法國當局，並會繼續跟進事件及採取適當行動，以保障食物安全和市民健康。調查仍然繼續。



法國品牌L'atelier Blini Ktipiti特製紅椒菲達芝士醬。

有關產品為一款由法國進口的塗抹醬，資料如下：

產品名稱：Ktipiti Extra Red Pepper & Feta Cheese Spread

品牌：L'atelier Blini

來源地：法國

淨重：175克

批次編號：12262661

此日期或之前食用：2026年8月30日

進口商：City Super Limited



法國當局懷疑冷鏈出現問題 致產品可能受李斯特菌污染

中心發言人指，透過食物事故監測系統，得悉法國Rappel Conso發出通告，指由於懷疑冷鏈出現問題，上述產品可能受李斯特菌污染，正在當地回收。中心得悉事件後，隨即聯絡本地進口商跟進，初步調查發現上述進口商曾進口受影響批次產品。

City Super已將受影響批次產品停售及下架

中心表示，作為預防性措施，進口商City Super Limited已按中心指示將受影響批次產品停售及下架，並展開回收。市民可於辦公時間致電該進口商的熱線2736 3866，查詢有關產品的回收事宜。

食物安全中心呼籲市民不要食用一批由法國進口的塗抹醬產品「Ktipiti Extra Red Pepper & Feta Cheese Spread」，因為有關產品可能受李斯特菌污染。（政府新聞網圖片）

中心指，市民應停止食用受影響批次產品，如食用有關產品後感到不適，應盡快求醫。中心已就事件聯絡法國當局，並會繼續跟進事件及採取適當行動，以保障食物安全和市民健康。調查仍然繼續。

李斯特菌能在冷藏低溫下生存和繁殖 孕婦感染可致流產

中心指，李斯特菌可在一般烹煮溫度下輕易消滅，但能在冷藏低溫下生存和繁殖。大部分身體健康的人在感染這種細菌後不會出現病徵或只出現輕微病徵如發燒、肌肉疼痛、頭痛、噁心、嘔吐及腹瀉等。但對初生嬰兒、長者和免疫力較低的人，則可能出現嚴重的併發症如敗血症及腦膜炎，甚至死亡。孕婦感染李斯特菌一般症狀輕微，但可導致胎兒流產、夭折、早產，或引致新生嬰兒患上嚴重的感染。