意大利Olitalia兩款瓶裝橄欖油或含礦物油　食安中心籲不要食用

食物環境衞生署食物安全中心周二（11日）呼籲市民，不要食用意大利品牌Olitalia的兩款瓶裝橄欖油，因產品可能含礦物油（即芳香族碳氫化合物）。為審慎起見，中心籲市民不要食用所有批次的相關產品，業界如持有受影響產品，應立即停止使用或出售。



比利時批發商Sligro官方網站公布，意大利品牌Olitalia有橄欖油產品需要回收。（Sligro網站截圖）

產品資料如下：

品牌：Olitalia

產品名稱：Olitalia Pomace Olive Oil 1L，Olitalia Pomace Olive Oil 5L

分銷商：義生洋行有限公司

包裝地：意大利

圖為比利時批發商Sligro官方網站公布，Olitalia兩款橄欖油需要回收。（Sligro網站截圖）

食安中心發言人表示，中心主動透過食物事故監察系統，得悉比利時聯邦食物鏈安全署發出通告，指上述產品被檢出礦物油，即芳香族碳氫化合物含量超出當地標準，當地正回收所有批次的相關產品。

初步調查顯示，相關分銷商曾供應上述受影響產品。作為預防性措施，該分銷商已主動將受影響產品停售、下架及展開回收。市民可於辦公時間致電該分銷商熱線，查詢有關產品的回收事宜。中心亦就事件聯絡比利時當局，並將繼續跟進事件，

2023年至今抽驗逾3000食油樣本 僅一個未通過檢測

食安中心指出，根據《食物內礦物油規例》（第132AR章）任何含有礦物油的食品均不得售賣以供人食用，除非該礦物油含量屬食品配製過程中接觸表面的潤滑油或潤滑劑（按重量計不超過食品重量的0.2%）。

根據恆常食物監測計劃，由2023年至今年7月，中心在市面抽驗超過3,000個食用油樣本，除較早前公布的一個含金屬雜質，其餘全部通過檢測。