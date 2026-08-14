食安中心揭2款Olitalia橄欖油含礦物油籲停售下架 附4大選油技巧

橄欖油食安問題｜食物環境衞生署食物安全中心近日呼籲市民，停用兩款著名進口瓶裝橄欖油，因其可能含有高風險的礦物油成分（即芳香族碳氫化合物，MOAH）。這宗事件隨即引起社會廣泛關注，中心亦建議商家將相關產品全線停售並下架，以保障本港市民的飲食健康。



消息在社交媒體傳開後，隨即引來廣大網民的熱烈討論與不安。而部分市民留言震驚，亦有網民知道涉事橄欖油其實是橄欖果渣油（Pomace Oil），屬於二次提煉而並非初次提煉的產品，較為劣質。不過大部分人對這次事件所涉及的有害成分礦物油了解仍然不多。

長期攝入礦物油或致癌

食油中檢出的礦物油主要分為礦物油飽和碳氫化合物（MOSH）和礦物油芳香族碳氫化合物（MOAH）。科學研究指出，長期或大量攝入 MOSH 會在人體各個組織（如肝臟、脾臟、淋巴結及脂肪組織），可能形成微肉芽腫，造成慢性發炎。而本次事件中檢出的 MOAH 危害更大，部分 MOAH 被多個權威機構認定為具基因毒性與潛在致癌性，在法規上屬於「應盡量避免攝入」的物質。

涉事橄欖油詳情

品牌：Olitalia

產品名稱：Olitalia Pomace Olive Oil 1L

Olitalia Pomace Olive Oil 5L

分銷商：義生洋行有限公司

包裝地：意大利



兒童過量攝入礦物油 恐影響骨骼發育及免疫系統

對於發育中的兒童而言，礦物油的潛在危害更不容忽視。小朋友的解毒系統與代謝功能尚未發育完全，同樣攝取量以下，兒童每公斤體重所承受的毒性物質濃度遠高於成人。長期食用含有這類污染物的食品，除了增加長遠的致癌風險外，更可能干擾腸道對維他命 A、D、E、K 等脂溶性營養素的正常吸收，進而影響骨骼發育、免疫系統和整體的成長進度。

食物中含有礦物油 分三大來源

1. 生產加工助劑：在食品收割、榨油或加工過程中，機械設備所使用的潤滑油、脫模劑意外滲入食品中。

2. 包裝物料遷移：食品包裝（如紙盒、塑料瓶）上的印刷油墨、回收紙張中的殘留礦物油，在儲存期間直接遷移並滲透至富含脂肪的食油中。

3.環境源頭污染：農作物在種植或運輸環境中，受到空氣中的廢氣、工業潤滑油或柏油路面微粒的二次污染。

4大選油技巧 助你食得安心

1. 首選「特級初榨」橄欖油

本次出事的產品為「Pomace Olive Oil（橄欖果渣油）」，這是利用化學溶劑從榨油殘渣中再次萃取並經過高溫精煉的油品，加工程序繁複，受污染機會較高。家長選購時應選特級初榨橄欖油，這類油採用純機械冷壓冷榨，保留了最高密度的抗氧化物，也大幅減少了化學污染物介入的空間。

2. 檢查包裝完整性，避免選用破損或劣質容器

盡量選擇深色玻璃瓶裝的食油，這能有效阻隔光線與紫外線，保護油裏面嘅橄欖多酚（Polyphenols）同抗氧化成份，延緩食油氧化變質。同時，避免購買瓶蓋密封不夠嚴密的產品，減少油墨成分遷移至食油中的機會。

3. 定期更換品牌

避免長期、單一地使用某一款食油，定期更換不同植物源頭的食油，例如：芥花籽油、花生油、玉米油、牛油果油。不僅能讓家人吸收到更多元化的脂肪酸，也能避免因單一產品出現未知的系統性食安漏洞而累積毒素。

4.避免讓食油持續高溫

高溫煎炒或油炸應選用發煙點高、穩定性強的食油，而特級初榨橄欖油則適合用作涼拌、沙律或中低溫慢炒。另外，避免讓食油過熱冒煙，即使原本安全的食油，在持續高溫下也會自行裂解出基因致癌物或有害雜質，危害健康。