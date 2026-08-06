暑假開會審議改革醫委會　一議員「彈弓手」退出惹微言｜政圈風聲

為改革醫委會而提出的《2026年醫生註冊(修訂)條例草案》，將於本月25日舉行首次法案委員會會議。修例受社會關注，源於腦癱案投訴被無理拖延15年，今次將醫委會業外委員比例增至逾30%，並由政府委任的獨立審裁員主導初偵會及研訊小組。



不過，申請加入法案委員會的選委界立法會議員魏明德，可謂「未開始已經結束」。近日，他去信委員會主席申請退出。理由是「原擬稍盡綿力，惟近期本人獲安排於八月及九月參與多項海外考察及交流行程」。有代議士形容「彈弓手」退出做法罕見，一來早已預期暑假將加會審議，二來考察及交流行程應可預視。有議員擔心魏明德「眼闊肚窄」退出法案委員會，終導致「少對眼」審議，亦耗用其他議員加入的機會。



魏明德

魏明德「彈弓手」退出改革醫委會法案委員會

立法會上月首讀《2026年醫生註冊(修訂)條例草案》，有關法案委員會將在本月25日舉行首次會議。不過，未開會已「甩腳」，原本15名委員已準備就緒「加班」開會，突然其中一名委員魏明德上周四（30日）去信委員會主席陳家珮申請退出。

魏明德去信《2026年醫生註冊(修訂)條例草案》法案委員會申請退出。（立法會文件）

魏明德：原擬稍盡綿力 惟已獲安排考察交流

身兼全國政協委員、城市大學校董會主席的魏明德在信中解釋「原擬就審議工作稍盡綿力，惟因近期職務調動」，已獲安排於八月及九月參與多項海外考察及交流行程，其中包括國家層面會議，時間上與委員會會議及相關工作有所重疊，經審慎考慮後，決定召開首次會議前退出委員會。

改革醫委會法委會「爭崩頭」 議會同僚不解退出

聽聞，魏明德「彈弓手」退出法案委員會的信件一出，不少議員都甚為不解。畢竟條例關注度高，本是增加知名度的好機會，倘議員在會議上提出精闢獨到的問題，相信可以令公眾對他「加分」。而且該委員會加入情況是「爭崩頭」，不少人都想參與審議，坦言無理由加入後退出。

「彈弓手」與錯判暑假開會有關？不想出席率不完美？

加上，早於6月底議會內部已流傳，部分議員需要預備暑假留港開會。不過，當時大部分人認為只涉及北都專屬法例，以為只有北都相關的法案委員會需要「加急」處理。至後期，部分人已打聽到除了北都專屬法例，亦有其他法案委員會需要在暑期「加班」開會，包括《2026年醫生註冊(修訂)條例草案》法案委員會。

有代議士形容「彈弓手」退出做法罕見，估計魏明德或錯判開會時間，加上「收風」能力不佳，所以才會出現與海外考察行程相撞的情況。由於法案委員會普遍的開會次數不多，缺席一次對出席率的影響已相對大，為免最終被統計到出席率低，或沒有「全勤」不完美，寧「彈弓手」自行退出委員會。

早於6月底議會內部已流傳，部分議員需要預備暑假留港開會，魏明德突然退出惹微言。（資料圖片/廖雁雄攝）

「少咁對眼」審議惹微言 耗用其他議員加入機會

有議員指，一早已預期暑假將加會審議，二來考察及交流行程應可預視。改革醫委會條例受公眾關注，如今少了魏明德一人如「少咁對眼」，無遞補委員情況下，憂或多或少對審議工作有影響。亦有人認為魏明德「眼闊肚窄」退出法案委員會，耗用了其他議員加入的機會，情況不理想。

今屆有多達15名港區全國人大代表，以及11名全國政協委員進入立法會，合共27人，屬歷屆最多，佔全體議員三成。如何做「時間管理大師」履職，達到港澳辦主任夏寶龍上月對議員提出「持續認真履職」的要求，令立法會更好發揮作用，提升特區治理效能，為市民解決急難愁盼問題，考驗議員智慧。