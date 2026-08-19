OPATRA London涉違商品說明條例　海關拘兩人　今晚交代案情

早前網上流傳一段影片，一名婦人坐在沙田新城市廣場的美容店OPATRA London外地上哭訴，指一名店員稱讚其衣着，並邀請她到店內拍照，藉機向她推銷，令她半推半就下簽帳6萬元。新城市廣場及元朗YOHO Mall分店上周日（16日）暫停營業，但未有交代原因。



海關昨日（18日）就事件上環干諾道中111號永安中心16樓一單位蒐證，並帶走部份文件。據了解，海關就事件拘捕一男一女經理，將於今晚（19日）8時半向傳媒交代案情。



8月18日，《香港01》前往海關蒐證的地址了解，發現該單位的公司名寫上「Ascentium」。（梁偉權攝）

8月18日，《香港01》到海關搜查的永安中心單位了解，發現該單位的公司名寫上「Ascentium」，但就未有標示「OPATRA London」。Opatra London由本港註冊公司「Sayles Retail Limited」營運。根據公司註冊處資料，海關搜查的地點，為「Sayles Retail」秘書公司的地址。

香港海關商品說明調查科高級調查主任梁嘉豪，當日於上址調查後離開時表示，一間美容公司在售賣美容機或美容產品時，涉嫌使用不良手法，觸犯《商品說明條例》中「具威嚇性的營業行為」。海關目前共接獲6宗舉報，受害人多為中年人或長者，涉案金額介乎1,800元至10萬元不等。

梁嘉豪指，海關前往該公司的「首要營運地址」調查，發現該處僅為一間秘書公司，並無涉案商戶的實際營業活動或員工。而該美容公司旗下4間分別位於沙田、元朗及銅鑼灣的分店，目前均已暫停營業。

8月18日，海關人員在上環永安中心一單位蒐證，帶走部份文件。(梁偉權攝)

梁稱，海關目前正全力追查公司的負責人及涉案員工，暫未有人被捕。若掌握充分證據，海關將立即執法。他續指，由於相關調查仍在進行，不可以透露涉案商戶名稱，只可以透露涉案公司為一間美容公司，主要售賣美容產品及美容機等。

8月18日，《香港01》前往海關蒐證的地址了解，發現該單位的公司名寫上「Ascentium」。（梁偉權攝）

海關指，高度重視有關案件，不排除日後會作出拘捕行動。海關亦呼籲懷疑遭受上述不良營商手法對待的顧客，盡快聯絡海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報。

海關提醒商戶必須遵守《商品說明條例》的規定，而消費者則應光顧信譽良好的商戶。消費者在購買服務或產品前應保持冷靜，如未清楚了解產品內容及價錢，或不欲購買有關產品時，應堅決拒絕簽署任何銷售文件或進行付款。