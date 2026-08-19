數碼娛樂領袖論壇本月底舉行　探討人工智能及沉浸式科技IP經濟

由數碼港主辦的年度盛事「數碼娛樂領袖論壇 2026」（DELF2026）將於本月28日至 30日在數碼港舉行。本屆論壇以「幻藝碼戲班」為主題，重點探討人工智能（AI）及沉浸式科技如何重塑內容創作與IP經濟發展。



論壇將雲集各大專業的創意和媒體專家進行交流。（梁家俊攝）

有沉浸式體驗活動的「世外」和「小鬼」在攤位等待市民。（梁家俊攝）

活動期間將匯聚超過60位來自本地、內地及海外的科技、娛樂與創意產業領袖及專家，包括來自美國南加州大學、香港演藝學院、TVB Plus、美亞娛樂及西安XR電影產業基地等代表，同台交流業界前沿趨勢。

適時會有經典電腦遊戲「小朋友齊打交」的無障礙版本。（梁家俊攝）

有跟隨使用者運動而隨之運動的多關節機械人。（梁家俊攝）

現場設有四大主題互動體驗區，提供超過35種豐富的玩樂體驗。亮點包括專為視障人士設計、結合聲納與空間音效的無障礙電動遊戲，以及Gudo Inc.帶來的《世外．光隙》沉浸展，現場除了打卡位與周邊，戲中角色「小鬼」更會與市民互動。

大眾亦可參與最多8至10人一同以粵語觀賞的羅浮宮VR之旅、體驗延遲僅15毫秒的隨人即時動作功夫機械人，以及格鬥機械人等。場內更設「邊玩邊賺」集章換領限量周邊活動、AI 微學院工作坊及電影放映。

亦有以陪伴為主而引入AI科技的陪伴機械人。（梁家俊攝）

適時會有攤位讓市民體驗虛擬實境。（梁家俊攝）

活動亦邀得業界人士深入剖析業界趨勢，數碼港行政總裁鄭松岩及首席公眾使命官陳思源夥拍Ultra Instinct創意總監譚廣源、Gudo Inc. 行政總裁楊寶文及FizzDragon總監鄭樂怡等，探討AI如何提升創作效率並帶動原創IP走向國際。

同場數碼港培育企業醫結（MediConCen）亦夥拍四川大學發佈「大金融級 AI 文件造假深度偵測系統」，展現以「AI 對抗 AI」的硬核科技實力。