數碼港全港首個OPC HUB創業基地啟用 助力「一人公司」AI創業

撰文：高雲昇
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隨着人工智能（AI）不斷發展，AI正逐步改寫創業模式。數碼港周一（13日）宣布，正式啟動全港首個專為「一人公司」（One-Person Company，OPC）而設的創新創業基地「數碼港OPC Hub」，並同步成立「Web4.0與智能體安全聯盟」。

數碼港行政總裁鄭松岩表示，過去兩年生成式AI及代理式人工智能（Agentic AI）發展迅速，新一代創業者可以更低成本和更短時間把意念變成產品，突破傳統企業在人手及組織規模上的限制。

數碼港行政總裁鄭松岩表示，數碼港推出全港首個專為「一人公司」打造的OPC Hub，提供一站式創業支援。

OPC Hub提供一站式創業支援，旨在助力年輕追夢者及創業者把握AI時代的新機遇。鄭松岩表示，以往成立公司，除了資金及辦公地方，往往要先組成管理及技術團隊，再由工程人員開發系統，產品可能一年後才面世。不過，現在創業者只要掌握行業痛點或社會未被滿足的需要，便可利用AI分析資料、編寫程式、設計產品，以至處理採購及日常營運。他以建立網站為例，現時透過AI輸入數個指令，短時間內已有機會製作出初步產品，AI亦可把任務拆解並代為執行，令「由一個idea去到一件產品」的時間大幅縮短。

全港首個專為「一人公司」打造的數碼港OPC Hub正式啟用，提供一站式配套支持。(數碼港提供圖片)

他解釋，所謂「一人公司」並非嚴格限制只有一人，可以是一人或數人的精簡團隊，甚至企業派出小組參與，關鍵是利用AI作為核心生產力工具。數碼港希望吸引熟悉金融、保險、建築、運輸等行業的人士，把日常工作中發現的痛點轉化成AI智能體產品。

OPC Hub配套包括AI 推理及算力資源、模型使用額度、雲端服務、代理式人工智能 、AI 智能體和區塊鏈相關應用所需的網絡安全支援、共享工作空間、投資者配對、產業對接、市場推廣與產品展示、培訓及交流等，助力小型團隊更高效地研發產品及拓展業務。 (數碼港提供圖片)

OPC Hub配置大型螢幕 帶手提電腦即可開工

鄭松岩指出，OPC Hub並非一般共享工作空間，創業基地的工作位置配置大型螢幕及鍵盤，創業者只需「帶部手提電腦」便可工作。現時設有數十個工作位置，數碼港亦已預留空間，如申請反應理想，可逐步擴展至100、200甚至300個位置。

OPC Hub配套包括AI 推理及算力資源、模型使用額度、雲端服務、代理式人工智能 、AI 智能體和區塊鏈相關應用所需的網絡安全支援、共享工作空間、投資者配對、產業對接、市場推廣與產品展示、培訓及交流等，助力小型團隊更高效地研發產品及拓展業務。(數碼港提供圖片)

此外，數碼港並與Alibaba Cloud、AWS、BytePlus、Dell、Lenovo及NVIDIA等企業合作，為OPC成員提供AI推理及算力資源、模型使用額度、雲端服務及AI智能體工具等優惠，部分服務可免費試用或以較低價格使用。

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平價Token、雲端服務助創業

Token（詞元）消耗是AI創業者其中一項主要成本。鄭松岩表示，無論寫程式、調用外部工具或製作影片均涉及持續開支，因此數碼港已與合作夥伴商討OPC專屬優惠，希望減輕小型團隊早期營運負擔。

不過，他強調，使用大量Token不等於有真正AI應用，關鍵是能否解決業界問題並形成商業模式。數碼港希望協助成員將AI應用轉化為可持續業務，而非「用咗好多Token，但收唔到錢」的「偽應用」。

鄭松岩表示，數碼港希望協助成員將AI應用轉化為可持續業務。(數碼港提供圖片)

OPC Hub亦會提供技術及營運培訓，邀請內地及海外業界分享「一人公司」經營經驗，並安排金融、建築等行業專家講解業界痛點。園區另計劃設立展覽廳展示成員產品，並透過數碼港既有企業、投資者及專業服務網絡，協助創業者接觸潛在客戶及資金。

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AIPC可本地運行模型　Lenovo張苑瑩：減數據安全憂慮

硬件亦成為OPC發展的一環。Lenovo香港及澳門區總經理張苑瑩接受訪問時表示，AIPC與「一人公司」模式關係密切，部分設備可在本地運行模型及處理編程工作，亦已有產品預載小型模型，並採用本地與雲端並行的混合模式。

她指出，OPC往往只有一至兩人，創業者既要考慮算力，亦關注數據安全。本地處理資料可減少敏感內容外傳的憂慮，讓創業者集中處理創意及業務。她又指，AIPC價格雖較一般家用電腦高，但有限投資已可取得相當運算性能。

聯想香港及澳門區總經理張苑瑩(左二)表示，AIPC價格雖較一般家用電腦高，但有限投資已可取得相當運算性能。(數碼港提供圖片)

張苑瑩續指，AIPC除支援模型及編程，亦可協助處理一般文書、撰寫市場推廣內容及製作簡單報表，甚至透過代理式功能處理日常任務，對只有一人或數人的團隊而言，可減省大量行政工作。

成立安全聯盟　助AI產品回答「點解要信你？」

隨AI智能體加快進入企業，安全問題亦隨之而來。數碼港同日成立「Web4.0與智能體安全聯盟」，12家創始成員包括360數字安全集團、Beosin、BlockSec、CertiK、安恆信息、四方精創（香港）、山石網科、永信至誠、Nyxlab、青藤雲安全、深信服及慢霧科技，香港網絡安全專業協會擔任顧問。

鄭松岩表示，初創把AI產品推銷予銀行或大型企業時，對方首要考慮往往是「點解要信你？」以及產品是否安全。聯盟將整合香港、內地及海外網絡安全企業的工具和專業知識，提供漏洞分析、安全方案及Token流向監察等支援，增加AI產品的可信程度。

數碼港成立「Web4.0與智能體安全聯盟」。(數碼港提供圖片)

聯盟將圍繞四大方向工作，包括促進跨行業協作應對安全挑戰、推動制訂安全原則及最佳實踐、建立真實場景案例資料庫，以及促進生態參與，目標是建立「可信AI」生態，令智能體產品可安全落地。

OPC可再申請孵化計劃

現時OPC Hub接受成立不超過兩年的香港註冊企業申請，毋須為現有數碼港成員，惟業務須與AI智能體有密切關係，包括開發行業專屬智能體、結合區塊鏈及金融基礎設施的應用，或提供支援AI生態的工具及技術，而OPC成員日後亦可申請數碼港孵化計劃。

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