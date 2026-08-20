520浪浪加油站女負責人涉虐畜　漁護署需時索專家報告　10.29再訊

元朗狗場「520浪浪加油站」被多次投訴環境惡劣、虐待動物及疏忽照顧。漁護署早前與警方巡查發現，該狗場內多隻狗的體型消瘦，於是帶走檢查。狗場主人其後被6項虐畜及1項「虛報有人犯罪」罪。案件（TMCC1559/2026）今（20日）在屯門裁判法院再訊，署理主任裁判官鄧少雄今批准案件押後至10月29日，以待向漁護署索取專家報告。被告准以原有保釋候訊。



女被告梁翠儀被控虐畜及虛報有人犯罪。

漁護署聯同警方人員，早前曾到「520浪浪加油站」於元朗八鄉清潭路的狗場搜查。（王譯揚攝）

有5貓1狗疑遭殘酷對待

女被告梁翠儀（47歲，狗場負責人）被控於或約於2026年1月17至2月28日間，在元朗僑興路木橋頭村110號520浪浪加油站殘酷地惡待5隻貓及1隻狗，導致牠們受到不必要的痛苦；及身為該處所的佔用人或管理者，所採用的畜養方式可能導致該等動物承受不必要的痛苦。

涉未向動物提供足夠的水及食物

控罪又指，被告涉在無合理辯解下，未能保持該處所清潔及有適當通風和排水系統，及沒有每天向動物提供足夠飲用水及食物，及未按規定為動物提供適當的遮蔽處等。

涉用另一犬冒充患病犬接受檢查

被告另被控一項「虛報有人犯罪」，指她在2026年2月7日，在香港明知地向警務人員，即警員李清銀，虛報有人犯罪，即於2026年1月21日至5月15日期間，在調查有關懷疑殘害動物（金毛尋回犬"Bonnie"）案件中，向執法機構（包括警務人員及愛護動物協會人員）提供虛假及誤導性資料，包括多次虛構該犬集的所在地點及治療狀況，並以另一犬隻冒充該患病犬隻（"Bonnie"）帶往診所接受檢查，意圖隱瞞真正的「Bonnie」未獲適當治療並已於2026年2月下旬死亡之事實。