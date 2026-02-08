「520浪浪加油站」被投訴環境惡劣　議員倡設基金資助寵物收容所

元朗水蕉新村「520浪浪加油站」被指環境惡劣，場地199隻狗當中135隻未有登記牌照，4隻貓出現感冒病徵，另有一隻貓出現舊傷口，並將檢控違規情況。「加油站」反駁指4隻貓一見到已有問題，另一隻貓傷口開始康復，否認虐畜。選委界立法會議員吳傑莊建議考慮在漁農自然護理署下設立「寵物收容安置所補貼基金」，為有意設立或營運收容所的註冊慈善機構提供資助，提升整體收容所質素。



愛護動物協會早前接獲投訴，指位於元朗水蕉新村的「520浪浪加油站」不符合動物福利標準，愛協聯同漁護署及警方先後多次聯合突擊巡查，指發現有關場地飼養環境惡劣。（愛協提供）

（520浪浪加油站facebook圖片）

吳傑莊。（鄭子峰攝）

吳傑莊在社交平台Facebook表示，現時不少收容所由義工或慈善機構自發運作，資金有限，往往只能提供最基本的設施及環境，難以達到理想標準。他建議政府考慮在漁農自然護理署下設立「寵物收容安置所補貼基金」，為有意設立或營運收容所的註冊慈善機構提供資助。

機構可一方面透過社會籌款，另一方面申請政府補貼，用以升級設施、改善衛生及醫療條件，從而提升整體收容所質素。 吳傑莊

吳傑莊指最根本的解決方案，都是呼籲市民「不棄養、優先領養」，在決定養寵物前請三思，承諾後請終身負責；若有心增添家庭成員，先考慮領養流浪貓狗，減少棄養，才能從源頭遏止流浪動物數目上升。